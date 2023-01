Après nous avoir invité à un « Voyage dans l’œuvre poétique de Lounis Aït Menguellet », l’ancien diplomate Amar Abba vient de publier un ouvrage – préfacé par l’ancien ministre de la Culture et de la Communication Abdelaziz Rahabi – sur la politique étrangère de l’Algérie depuis 1962 à nos jours paru aux Editions Frantz Fanon. Une rencontre-débat autour du livre aura lieu le samedi 14 janvier 2023, à partir de 15h00, à la librairie Point-Virgule de Chéraga.

Nous reproduisons un extrait de la préface d’Abdelaziz Rahabi : « La politique étrangère est un aspect important de la gouvernance d’un pays. L’actualité internationale, à laquelle elle est directement liée, constitue, dans le même temps, la passion de beaucoup de gens grâce à la couverture considérable qu’en font les médias. Mais la majorité d’entre eux n’a qu’une idée approximative de ses fondements, des objectifs qu’elle se fixe et des moyens qu’elle utilise. Dans notre pays, elle n’a, paradoxalement, pas fait l’objet de beaucoup d’écrits, en dehors de quelques articles de spécialistes, souvent consacrés à des aspects particuliers de cette politique.

De ce point de vue, l’ouvrage de l’Ambassadeur Amar Abba arrive à point nommé et vient combler un vide. Et ceci pour plusieurs raisons.

D’abord parce qu’il procède, avec un sens de l’analyse et de la synthèse remarquable, à un balayage complet des 60 années de politique étrangère de l’Algérie indépendante. Ceci pour ce qui est de la période couverte.

Ensuite, parce que son travail constitue, grâce à la longue et riche expérience diplomatique de l’auteur, un effort sans précédent de présenter l’ensemble des aspects de cette politique étrangère, qu’ils soient bilatéraux, régionaux ou multilatéraux. À ces thèmes concernant le contenu de cette politique, Amar Abba ajoute, et il s’agit-là d’une première en Algérie, une présentation des moyens mis au service de cette dernière, en particulier ceux de notre appareil diplomatique. »

Bio express

Amar Abba est né en 1948 à Ighil-Mahni, dans la région d’Azeffoun, en Kabylie. Après des études supérieures à l’École Nationale d’Administration (Promotion 1972), il a occupé plusieurs postes supérieurs au Ministère des Affaires étrangères, dont celui de Directeur général des relations multilatérales. Il enseigne actuellement à l’Institut Diplomatique et des Relations Internationales d’Alger. Il a déjà publié aux éditions Frantz Fanon Inig. Voyage dans l’œuvre poétique de Lounis Ait Menguellet, préfacé par Yasmina Khadra (2021).