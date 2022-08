Sisinni nous offre ici un super roman noir au cœur des Pyrénées, une trame qui n’échappe pas à la triste règle de l’humanité : l’Homme peut être aussi bon que pourri.

Par Rouchdi BERRAHMA

Richard Butel ne parvient pas à surmonter la disparition inexpliquée de sa femme Leslie. Grand consommateur de drogue depuis des années, ce romancier vit dans le déni le plus total lorsqu’il fait une étrange rencontre, une louve qui rôde autour de sa maison. Richard décide alors d’apprendre à communiquer avec elle. Il est persuadé que cela lui permettra de renouer avec Leslie… Cependant, quand le cadavre d’une femme est découvert, dans la montagne, à moitié déchiqueté par les bêtes sauvages, Richard est immédiatement soupçonné d’avoir assassiné son épouse. Avec ce polar paru en 2022 aux éditions Jigal, Sisinni nous offre ici un super roman noir au cœur des Pyrénées, un roman qui n’échappe pas à la triste règle de l’humanité : l’Homme peut être aussi bon que pourri. Avec une écriture affectueuse mais résolument expressive, Sisinni montre le chemin vers la liberté, renouer avec la simplicité et vivre en harmonie avec Dame Nature, surtout à une époque où il lui laisse de moins en moins de place… Sous la légèreté de la plume sommeille donc une bien belle ode à la liberté. J’ai bien aimé Instants sauvages de Noël Sisinni. Un roman noir qui ressemble par moment à une fable. Notre protagoniste, un personnage totalement isolé dans son monde, sort de sa vie et erre dans la forêt avec une louve comme compagne. Des chapitres courts et un style fluide ont donné une lecture sympathique et courte. Cela m’a à la fois fait sourire et m’a fait réfléchir. Extrait « J’ai senti l’odeur de l’homme comme si j’étais moi-même un animal. C’est à cet instant que j’ai réalisé que je venais d’entrer dans une autre dimension… J’étais devenu un animal. Désormais je fais enfin partie de cet état sauvage que j’ai toujours recherché. »

Noël Sisinni est né au début des années cinquante à Paris. Il a tout juste vingt ans quand il quitte l’usine et sa banlieue pour suivre le mouvement soixante-huitard du retour à la terre. Il s’installe en petites Cévennes pour faire de l’élevage et du maraîchage. Il touche à tout, successivement paysan, bûcheron, maçon, peintre et sculpteur. Il a aussi envie de toucher au cinéma. Poussé par une copine, il devient acteur puis décide de se lancer dans l’écriture de scénarios. Il obtient l’avance sur recette du Centre national du cinéma (CNC) en tant qu’auteur. Le film sera réalisé avec Kirk Douglas dans le rôle principal. Malheureusement, le public n’est pas au rendez-vous, mais Noël ne se démoralise pas et se tourne vers la télévision. Il signe plusieurs téléfilms et séries policières, Navarro, Engrenages… etc. Instants sauvages est son deuxième roman. n