Le pari Talaie El Hourriyet a annoncé aujourd’hui dans un communiqué de son bureau politique la décision de reporter à une date ultérieure son congrès prévue les 9 et 10 octobre prochains. Cette formation explique ce report par le retard pris par l’administration de répondre dans les délais impartis à sa demande d’autorisation de tenir ce rendez-vous organique important, devant permettre l’élection d’une nouvelle direction politique et d’un nouveau président. Il a également mis en avant la difficulté, après ce retard, de pouvoir organiser correctement un évènement devant réunir « 700 » congressistes des 48 wilayas du pays. « Notant avec regret que la wilaya d’Alger n’a notifié le récépissé valant son « accord » pour la tenue du 1er congrès du Parti, aux responsables concernés, que le dimanche 4 octobre 2020 soit vingt-six (26) jours après la date de dépôt de la déclaration auprès de ses services, et à quatre (04) jours avant la date retenue pour la tenue de son congrès », Talaie El Hourriyet a décidé du report de son premier congrès.

Articles similaires