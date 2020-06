La date du congrès extraordinaire du Front des forces socialistes, dont la tenue ne fait pas consensus parmi les militants du parti, en proie à une crise organique aiguë, est désormais connue.

Initialement prévu au mois d’avril passé, avant d’être reporté à cause de la crise sanitaire, le congrès aura finalement lieu les 9 et 10 juillet prochain, selon un communiqué rendu public hier, qui évoque l’autorisation administrative délivrée par la wilaya d’Alger pour l’organisation de ces assises.

«Nous informons les militants du Front des forces socialistes et nos concitoyens que notre parti vient d’obtenir l’autorisation administrative officielle de tenir son congrès national extraordinaire le mois prochain, les 9 et 10 juillet 2020», lit-on dans le communiqué signé par le premier secrétaire, Hakim Belahcel. «La tenue de ce congrès initialement programmée les 10 et 11 avril a dû être reportée au 9 et 10 juillet à cause de la crise sanitaire qui ne permettait pas les grands rassemblements», rappelle-t-on.

«Le premier secrétaire national du FFS et la Commission de préparation du congrès national (CPCN) ne ménageront aucun effort pour réunir les meilleures conditions d’organisation d’un congrès national rassembleur et faire de cet événement une grande victoire pour le parti et le pays», souligne le FFS.

Estimant que «le succès des travaux de ce congrès sera assuré par l’engagement et la mobilisation des congressistes et des militants du FFS à travers le pays», le parti a appelé ses militants à «œuvrer activement au niveau des fédérations et des sections pour apporter votre contribution et votre soutien à la Commission de préparation du congrès national (CPCN)».

«Tous ensemble, nous avons le devoir de réussir ce congrès national extraordinaire car il constitue une étape importante et décisive pour la consolidation inclusive de notre parti et l’organisation de son 6e congrès national ordinaire unitaire».

Cette option d’un congrès extraordinaire ne fait pas, faut-il le rappeler, l’unanimité parmi les figures de la direction du parti, notamment auprès d’Ali Laskri, membre de l’Instance présidentielle du FFS. Plutôt favorable à un congrès ordinaire, Laskri est monté au créneau pour fustiger «un coup de force statutaire» qui a ouvert la voie à un congrès extraordinaire». Jugeant qu’il n’y a point de solution en dehors de la convocation d’un congrès ordinaire, Laskri a appelé les militants du FFS à se rassembler pour un congrès national ordinaire rassembleur, à unir leurs énergies et à rester vigilants face aux tentatives de coups de force qui visent à «réduire le parti à un appareil éloigné du peuple et à l’inscrire dans l’agenda du régime». <