Le Bureau politique du Parti des travailleurs (PT) s’est réuni hier sous la direction de la secrétaire générale du parti, Louisa Hanoune, qui est revenue sur la situation politique et socio-économique en Algérie dans le contexte sanitaire dû à la pandémie du coronavirus, dont elle a critiqué la gestion des autorités publiques.

La patronne du PT, sortie de prison le 10 février dernier, a énuméré à cette occasion ce qu’elle a considéré comme des failles dans la gestion de la crise sanitaire et ses implications sur les conditions socio-économiques des couches populaires.

Elle n’en a pas ménagé, à travers ce qui s’est passé aux Etats-Unis d’Amérique, le système capitaliste qui aura révélé «l’étendue de sa sauvagerie», dira-telle en substance.

Dans son discours à l’ouverture de la réunion du BP du parti, Louisa Hanoune n’a pas caché son inquiétude quant aux répercussions désastreuses de la gestion de la crise sanitaire sur le tissu social et les outils de production et l’avenir des entreprises publiques et privées, dont certaines auraient été tenté de réduire les salaires des employés prétextant les effets de la crise, a-t-elle soutenu.

Evoquant des «pertes abyssales» subies par la machine économique depuis l’apparition de la pandémie, Louisa Hanoune s’inquiète de la situation «désastreuse» dans laquelle se sont retrouvés plusieurs secteurs d’activité.

Elle a cité, dans ce qui s’apparente à une mise en garde, l’incapacité de certaines entreprises implantées dans le sud du pays à assurer les salaires de leurs employés.

La passionaria du Parti des travailleurs n’a pas été également tendre avec l’autorité politique dans son action de solidarité avec les familles démunies qui ont bénéficié dans le sillage du mois de Ramadhan d’une aide de 10 000 dinars.

«Cette aide financière, du reste humiliante, a levé le voile sur le désastre social» causé par des politiques menées depuis plusieurs années, a fulminé la première responsable du PT, qui n’a pas manqué l’occasion d’évoquer ce qui a été fait de l’économie nationale durant les années 90.

Elle a rappelé, dans ce sens, les effets désastreux des injonctions du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale (BM) qui ont imposé à l’Algérie un ajustement structurel aux conséquences chaotique sur le pays. «Nous avons subi des décisions monstrueuses d’un capitalisme dont les contradictions latentes jusque-là se font de plus en plus visibles et relèvent désormais des caractéristiques d’un impérialisme ravageur», a déclaré Mme Hanoune. Cette dernière a décrié, par la même occasion, le discours de la première puissance mondiale suite aux manifestations que vit ce pays depuis le meurtre de George Floyd, ironisant sur sa ressemblance à celui «des despotes et tyrans du tiers-monde». Or, désigner la «main de l’étranger» pour expliquer pareille situation de mécontentement relève du «mépris» et de l’inconsidération à l’égard des travailleurs et des jeunes qui se révoltent, dira-t-elle.

Louisa Hanoune a expliqué, dans son introduction, que la réunion du Bureau politique de sa formation politique se tient après trois mois à cause de la crise sanitaire, regrettant par ailleurs que cette rencontre se déroule sans la présence de certains de ses membres, notamment ceux habitants le sud du pays qui ne peuvent se rendre à Alger à cause de la suspension des moyens de transport aérien. n

