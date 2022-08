Algérie Télécom, en partenariat avec l’entreprise internationale de cyber-sécurité Kaspersky, a lancé mercredi une large gamme de produits pour protéger ses clients des risques qu’ils peuvent rencontrer en ligne, indique cette entreprise publique dans un communiqué. «Plusieurs produits Kaspersky seront disponibles à compter de ce mercredi, 10 août 2022, dans l’ensemble des agences commerciales d’Algérie Télécom», précise la même source, ajoutant que les clients d’AT «peuvent, ainsi, effectuer des transactions bancaires, acheter, jouer et partager des données sur ordinateurs et appareils mobiles en toute sécurité». Algérie Télécom qui propose «les gammes complètes grand public traditionnelles de Kaspersky», a également pensé à la sécurité des enfants qui sont particulièrement exposés aux dangers de l’«Internet. Grâce à la solution de contrôle parental primée «Kaspersky Safe Kids», les parents pourront accompagner leurs enfants dans leurs premiers usages numériques et les protéger des différents risques auxquels ils pourraient être exposés, explique Algérie Télécom. «Kaspersky Safe Kids» permet aux parents de bloquer l’accès aux sites inappropriés, dangereux et indésirables pour les enfants, de maitriser le temps d’écran, de connaitre leurs centres d’intérêts et contacts pour pouvoir mieux les protéger, entre autres. «Consciente du défi que représente la sécurité de ses clients», Algérie Télécom s’est dite «fière» de ce partenariat avec l’un des leaders mondiaux de la sécurité numérique et s’engage à «mettre à la disposition de ses clients des produits de qualité qui garantiront leur sécurité et celle de leurs enfants». n

Articles similaires