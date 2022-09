Une importante délégation du ministère de l’Agriculture et du Développement rurala effectué une visite aux Pays-Bas, du 31 août au 3 septembre, dans le cadre d’une mission économique dans le domaine agricole.

Cette visite, qui intervient conformément aux orientations de M. le Président de la République en matière de diplomatie économique et dans le cadre des actions de l’ambassade de l’Algérie à La Haye, visant à renforcer les relations de coopération avec le pays hôte, était composée de cadres du ministère de tutelle, de la Chambre nationale d’agriculture et des Chambres d’agriculture de quelques wilayas, de l’Institut agronomique d’Alger, ainsi que des agriculteurs et opérateurs, activant dans les différentes filières agricoles comme l’horticulture, la floriculture et la production laitière. Cette délégation a eu comme mission principale l’établissement de relations d’affaires et de partenariat avec leurs homologues néerlandais et l’échange d’expérience et transfert d’expertise et de savoir-faire néerlandais dans les différentes filières de l’agriculture. La délégation algérienne a eu à effectuer, pendant cette visite, une série d’entretiens avec des responsables du ministère des Affaires étrangères, ministère de la Nature et de la Qualité des aliments suivis de visites de terrain auprès de quelques sociétés néerlandaises. Accompagnée de membres de l’ambassade d’Algérie, la délégation a visité les pavillons de la foire «Demo Pomme de Terre» à Westmaas (Pays-Bas), et s’est rendue dans quelques entreprises et fermes spécialisées dans les unités de fabrication de fromage ainsi que dans l’élevage des vaches laitières.

D’autres visites de terrain ont également eu lieu auprès d’entreprises néerlandaises opérant dans la filière horticulture, floriculture et pommes de terre. Des communications et une table ronde sur les potentialités du secteur agricole algérien ont été également organisées à la prestigieuse Université et Centre de recherche agronomique de Wageningen. Dans l’enceinte même de l’Ambassade d’Algérie à La Haye, un programme B2B réunissant des opérateurs algériens et néerlandais dans le domaine agricole ainsi que des agences de coopération économique a été inauguré par l’ambassadrice d’Algérie aux Pays-Bas, et a vu la participation de représentants du ministère néerlandais des Affaires étrangères et du Conseil d’Affaires MENA-Pays-Bas. Au terme de sa visite, la délégation algérienne a participé, le 3 septembre, au festival des ambassades de La Haye, où des produits algériens de terroir, des habits, plats et gâteaux traditionnels ont été exposés à cette occasion et ont été grandement appréciés par les visiteurs de ce festival. (APS)