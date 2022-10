Les échanges politiques et économiques algéro-français ont gagné une belle étape, selon les déclarations des Premiers ministres Elizabeth Borne et Aïmene Benabderrahmane. Leur appréciation positive à la fin de la visite de Mme Borne et de sa forte délégation ministérielle en Algérie, lundi 10 octobre 2022, est significative de la nette amélioration des discussions entre Alger et Paris depuis la visite du chef de l’Elysée dans notre pays en août dernier. Compte tenu des difficultés qui subsistent, elle est cependant à confirmer au bilan des prochains rendez-vous bilatéraux.

PAR NAZIM BRAHIMI

Les travaux de la 5e session du Comité intergouvernemental de haut niveau (CIHN) algéro-français a pris fin avec la volonté des deux pays d’aller vers un partenariat dense et durable. Une session à laquelle ont participé une quinzaine de ministres de chaque pays et qui a débouché sur la signature de 12 accords de coopération industrielle, technologique, éducative et culturelle, appelés à trouver leur traduction sur le terrain.

Les Premiers ministres, Aïmene Benabderrahmane et Elisabeth Borne, ont exprimé à l’occasion, leur souhait de «densifier» les relations de deux pays après le rapprochement amorcé par les présidents des deux pays fin août lors de la visite d’Emmanuel Macron en Algérie et à travers laquelle a été actée la décrispation des relations politiques au plus haut niveau, ouvrant ainsi la voie à un nouvel élan de la coopération au nom de la primauté de l’économique.

A cet effet, une Déclaration d’intention dans le domaine du tourisme et une Lettre d’intention dans le domaine de l’économie de la connaissance de l’innovation et de l’entreprenariat a été signée ainsi qu’un protocole d’accord entre Algeria Venture et l’Agence française de développement.



Plusieurs accords signés

Il s’agit aussi d’une Déclaration d’intention sur le travail et l’emploi, signée par le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Youcef Chorfa et le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Olivier Dussopt, ainsi qu’un accord de coopération dans le domaine agricole, le développement rural et l’industrie agroalimentaire, signé par le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Mohamed Abdelhafid Henni et le ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, Marc Fesneau.

A cela s’ajoutent une Déclaration d’intention sur la coopération industrielle et technologique, signée par le ministre de l’Industrie Ahmed Zeghdar et le ministre de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Bruno Le Maire, de même qu’une lettre d’intention sur la coopération en matière d’égalité des chances, signée par Ramtane Lamamra et la ministre de l’Europe et des Affaires étrangères Mme Catherine Colona.

Les deux ministres ont aussi signé une lettre d’intention sur le renforcement des échanges dans les domaines de la protection et la promotion des personnes handicapées et une Déclaration d’intention relative aux instituts des sciences et technologies appliquées (ISTA) ainsi qu’une Convention-cadre relative au réseau mixte des écoles RME.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de la signature des documents, Mme Borne a qualifié la 5e session du CIHN de «signe fort» et d’une «étape pour bâtir des coopérations plus denses encore entre les deux pays».

«Le CIHN qui se déroule à Alger, quelques semaines après la rencontre de nos deux Présidents, est un signe fort. C’est la preuve de notre détermination à construire une relation renouvelée entre nos deux pays», a affirmé Mme Borne.

Ce CIHN est une «étape pour bâtir des coopérations plus denses encore entre la France et l’Algérie», a-t-elle dit, estimant que sa visite en Algérie «ancre une nouvelle dynamique et un cycle durable qui profitera à nos deux peuples et leurs jeunesse».

Elle a ajouté que «l’atmosphère de confiance et de fraternité qui a caractérisé la 5e session de ce CIHN est à l’image de l’engagement de la mise en œuvre d’une relation renouvelée entre les deux pays, dans le sillage de la rencontre historique entre les Présidents des deux pays en août dernier».

Pour sa part, M. Benabderrahmane a indiqué, par la même occasion, que cette session avait permis aux deux parties d’affirmer «l’importance d’encourager les partenariats et les investissements productifs et créateurs de richesses et d’emplois, notamment dans le cadre du nouveau régime juridique de l’investissement en Algérie, et de ne pas se contenter d’échanges commerciaux qui ne peuvent, à eux seuls, atteindre l’horizon prometteur que les dirigeants des deux pays ont tracé pour la relation algéro-française».

S’agissant des rencontres tenues entre les délégations des deux pays lors de cette session, il a dit qu’elles ont été «riches et très positives», mettant l’accent sur l’importance des prochaines réunions des mécanismes bilatéraux concernés par le volet économique dans la concrétisation des projets de coopération, notamment le Comité mixte économique franco-algérien (COMEFA) et le groupe de travail économique.

«La composition importante et inédite de la délégation ministérielle conduite par Mme Elisabeth Borne est la meilleure preuve de la volonté politique des deux pays de porter le partenariat bilatéral à des niveaux supérieurs», a-t-il fait remarquer.



Relancer le dialogue sur les visas

Par ailleurs, M. Benabderrahmane a appelé à lever les «entraves» dans la délivrance de visa aux Algériens, considérant que «le partenariat d’exception auquel nous aspirons ne doit pas buter sur des difficultés faciles à dépasser, comme la question de la délivrance des visas et celle de la carte sécuritaire établie par les autorités françaises et qui ne reflète pas la réalité de l’Algérie d’aujourd’hui», ajoutant qu’il faut «relancer le dialogue» sur les question des visas, de l’émigration et des reconduites aux frontières. Le Premier ministre a souligné que la qualité du dialogue politique entre les deux pays a permis d’aborder la question de la mémoire commune dans un climat empreint de «sérénité, de clarté et de respect mutuel», souhaitant que «la démarche d’apaisement de la mémoire commune puisse aller de l’avant grâce à la commission d’historiens et à notre adhésion effective au règlement des autres questions non moins importantes comme la récupération des archives, l’indemnisation des victimes des essais nucléaires et l’assainissement des sites des essais nucléaires dans le Sahara algérien. Il s’agira également de mettre toute la lumière sur la question des disparus durant la Guerre de libération nationale», a-t-il ajouté.



«Partenariat inscrit dans la durée»

Reçue hier par le président Tebboune, la Première ministre française Elisabeth Borne a déclaré à l’issue de cette audience, que les deux pays ont «avancé» vers «un partenariat renouvelé, inscrit dans la durée».

Mme Borne s’est réjouie des progrès dans le rapprochement bilatéral, accompli notamment lors d’une réunion dimanche du CIHN.

«J’ai le sentiment que, ensemble, nous avons avancé et que ce CIHN nous a permis de poser les fondements d’un partenariat renouvelé, inscrit dans la durée et qui profitera à nos jeunesses», a déclaré Mme Borne.

Mme Borne a rappelé que le président Emmanuel Macron était venu fin août rencontrer le président Tebboune pour relancer une relation bilatérale, ternie par des tensions et une grave brouille.

La «Déclaration d’Alger» signée par les deux pays a affirmé «la volonté de bâtir une relation renouvelée, fondée sur des ambitions fortes, des coopérations solides et une attention particulière aux jeunesses de nos pays», a souligné Mme Borne soulignant que la coopération entre l’Algérie et la France est «essentielle».