leur partenariat

Société Générale Algérie annonce le renouvellement de son partenariat Majeur avec la Fédération Algérienne de Rugby pour la septième année consécutive, lors d’une cérémonie de signature, qui s’est déroulée au niveau de sa salle de conférence à Sidi Yahia, en présence de Julien STERENZY, Président du Directoire de Société Générale Algérie, et de Sofiane BEN HASSEN, Président de la Fédération Algérienne de Rugby, accompagnés de leurs délégations respectives. Ce partenariat réaffirme l’engagement de la banque en faveur du Rugby algérien, il s’inscrit naturellement dans la stratégie de sponsoring du Groupe Société Générale, partenaire de référence de tous les rugbys partout dans le monde, et plus particulièrement en Afrique, notamment en Algérie. Cet engagement vise à accompagner le développement du Rugby algérien de manière inclusive et partout en Algérie. « Société Générale Algérie est ravie de poursuivre son engagement auprès de la Fédération. Cet engagement vient, encore une fois, confirmer notre volonté d’accompagner le développement du Rugby masculin, féminin et jeune, en Algérie. Rappelons que l’équipe nationale a réalisé un parcours exemplaire en 2022 en se hissant à la 3e place de l’Africa Cup, je suis convaincu que 2023 sera une année tout aussi fructueuse que les précédentes » explique Julien Sterenzy, Président du directoire de Société Générale Algérie. Pour rappel, le Groupe Société Générale est un partenaire historique du rugby depuis plus de 30 ans. Sept fois partenaire majeur de la Coupe du Monde, il est aussi engagé à dimension internationale, notamment en Afrique. Banque citoyenne, Société Générale Algérie continue, également, à apporter son soutien solidaire à la Fédération Algérienne Handisport et à toutes les associations partenaires, conformément aux valeurs défendues par le Groupe Société Générale et qui sont Innovation, Responsabilité, Engagement et Esprit d’Equipe.

Articles similaires