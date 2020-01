« Pegatron Corporation », basée à Taïwan, prévoit d’installer des installations de production au Vietnam, devenant ainsi le dernier partenaire d’assemblage d’Apple à établir une présence dans ce pays de l’Asie du Sud-Est dans le but de se diversifier au-delà de la Chine.

Pegatron recherche un site pour construire une toute nouvelle installation dans le nord du Vietnam, a indiqué Bloomberg, ajoutant que l’entreprise a loué une installation séparée dans la ville de Haiphong, dans le nord du pays, où elle fabriquera des stylets pour les smartphones de Samsung Electronics.

L’opérateur rejoint ainsi les deux autres assembleurs d’iPhone d’Apple – Wistron Corp. et Hon Hai Precision Industry Co. dans le développement d’installations de fabrication ou le renforcement de capacités supplémentaires au Vietnam. Aucune des trois entreprises ne fabrique d’iPhone au Vietnam.

GoerTek Inc fabrique actuellement des AirPod dans le pays, tandis que deux autres partenaires d’assemblage d’Apple, Compal Electronics Inc et Luxshare Precision Industry Co., sont également présents au Vietnam