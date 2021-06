Gianluigi Buffon (43 ans) est de retour au bercail. Le légendaire gardien italien jouera la saison prochaine à Parme, en Serie B, là où tout a commencé pour lui dans les années 90. Durant sa présentation, l’international transalpin (176 sélections) a avoué avoir refusé plusieurs offres de clubs plus importants pour pouvoir retrouver une place de titulaire assurée, chose qu’il aura probablement à Parme. D’après le quotidien espagnol Sport, l’une de ces offres provenait du FC Barcelone.

« J’ai eu deux offres importantes, mais je ne voulais pas redevenir remplaçant, j’en avais assez d’être second. Je l’ai fait à la Juventus à cause du lien qui existe là-bas, mais la vérité est que je ne voulais pas le refaire, comme ces deux dernières années. J’ai eu d’autres offres intéressantes, même dans des équipes jouant la Ligue des champions, cependant, au final, l’implication émotionnelle a fait le reste », a-t-il expliqué au micro de Sky Sport.

