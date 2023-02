La victoire (4-3) du Paris Saint-Germain contre le LOSC dimanche dernier aura été un ouf de soulagement pour Christophe Galtier. Le coach français restait en difficulté avec trois défaites consécutives, dont une élimination en Coupe de France, face à l’OM (1-2), et une défaite lors du match aller de la Ligue des Champions, contre le Bayern Munich, au Parc des Princes (0-1). De quoi remettre en question son avenir, mais l’entraîneur de 56 ans était revenu sur son futur, après la victoire arrachée.

«Un entraîneur qui perd quatre matchs d’affilée, encore plus au PSG, est évidemment en difficulté, il peut y avoir du doute autour. Ce que je peux vous dire, c’est que j’ai le soutien permanent de ma direction sportive et de mon président, c’est très important», avouait le technicien du Paris Saint-Germain. Mais en cas de mauvaise surprise sur la pelouse de l’Allianz Arena, le 8 mars prochain, lors du match retour au Bayern Munich, les choses pourraient rapidement changer pour lui.



Moins de pouvoir pour les stars

Et récemment, la possibilité de voir un successeur à Christophe Galtier commençait à prendre de l’ampleur. Un nom revenait en particulier, celui de Thomas Tuchel. Passé par le PSG entre 2018 et 2020, il avait été limogé notamment en raison d’un désaccord avec l’ex-directeur sportif Leonardo. Et selon les dernières informations du London Evening Standard, le PSG serait maintenant prêt à reconduire le technicien allemand, libre de tout contrat depuis son départ de Chelsea, en septembre 2022. Le PSG serait prêt à reconnaître son erreur après l’avoir renvoyé la première fois. Mais pour revenir, Thomas Tuchel a des exigences. Le London Evening Standard assure vouloir être protégé du pouvoir de certains joueurs, afin d’éviter les conflits en interne. Ainsi que pouvoir être focalisé sur son travail de coach, sans trop s’impliquer sur le recrutement de l’effectif parisien. Le technicien de 49 ans aimerait beaucoup retrouver un poste, mais selon nos informations, le conseiller football de Nasser Al-Khelaïfi, Luis Campos, a également pris contact avec José Mourinho pour une future éventuelle collaboration.

