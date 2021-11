La semaine agitée du Paris Saint-Germain, qui s’est notamment rendu à l’Etihad Stadium mercredi pour y affronter Manchester City en Ligue des Champions (défaite 2-1, 5e journée), s’achève dimanche par un match à 13 heures face à l’AS Saint-Etienne, dans le cadre de la 15e journée de Ligue 1. L’occasion pour le club parisien de ramener un peu de quiétude en interne, après des derniers jours marqués par une certaine effervescence autour du cas Mauricio Pochettino. Envoyé avec insistance du côté de Manchester United, le technicien argentin avait reçu la visite de son directeur sportif Leonardo avant la rencontre perdue en C1 contre les Citizens. 48 heures plus tard, le responsable du sportif au PSG se fendait d’une déclaration dans les médias pour clarifier la situation autour de son entraîneur, et des supposés contacts avec Zinedine Zidane.



Pas déstabilisé

Malgré une volonté évidente d’éteindre ce début d’incendie, il faut croire que la rumeur Pochettino à United souhaite jouer les prolongations. Présent en conférence de presse avant le déplacement à Geoffroy-Guichard, l’ancien coach de Tottenham n’a pu éluder les questions posées par un journaliste anglais sur son avenir et sur sa cote de popularité en Angleterre. Visiblement soucieux de ménager les susceptibilités des uns et des autres, l’entraîneur argentin a opté pour une communication policée.

Histoire de ne pas froisser son actuel employeur et peut-être son futur… « Je suis très concentré sur le PSG. Les rumeurs qui arrivent… On a l’habitude. Les rumeurs arrivent souvent, et c’est bon signe qu’elles arrivent souvent, car c’est un signe que l’on fait du bon travail. Nous sommes tranquilles, humbles. On ne crée pas ces rumeurs, on se concentre pour bien travailler. On fait en sorte de rester calmes et que cela ne nous touche pas. Les joueurs sont concentrés et restent calmes aussi », a ainsi commenté Pochettino. Pas certain que cela suffise pour mettre fin au feuilleton… n

Articles similaires