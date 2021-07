Sergio Ramos n’a toujours pas fait ses premiers pas avec le Paris Saint-Germain et il va falloir attendre encore un peu. «C’est quoi le problème», se demande Le Parisien dans ses pages intérieures. Le joueur de 35 ans ressent une gêne au mollet depuis quelques jours. Aucun risque ne sera pris par Mauricio Pochettino et son staff qui préfèrent le préserver compte tenu de ses nombreuses blessures ces dernières années.

Ramos sera donc absent pour le match amical face au Séville FC, qui aura lieu ce soir à 20h. Il ne sera pas non plus du Trophée des Champions contre Lille ce dimanche. Encore un peu de patience donc pour voir l’ancien Madrilène sous la tunique parisienne.

