Comme soupçonné, des joueurs du PSG ont bien été testés positifs au Covid-19. Le club parisien l’a confirmé hier dans un tweet, sans révéler le nom des joueurs touchés. Selon L’Equipe, il s’agit d’Angel Di Maria, Leandro Paredes et Neymar. Le club va poursuivre sa campagne de tests.

La mauvaise nouvelle s’est confirmée pour le PSG. Après avoir annoncé des cas de suspicion au Covid-19, le club de la capitale a confirmé ce mercredi avoir détecté trois cas positifs. « Trois joueurs sont confirmés positifs au test Sars CoV2 et sont soumis au protocole sanitaire approprié. L’ensemble des joueurs et du staff continueront à réaliser des tests pendant les prochains jours », peut-on lire dans le tweet du PSG.

Si aucun nom n’a été précisé, L’Equipe annonce qu’Angel Di Maria et Leandro Paredes, partis à Ibiza pendant leurs vacances, ont été contaminés. Le quotidien indique que Neymar est le troisième. Le Brésilien était lui aussi de retour de l’archipel espagnol de la Méditerranée. Décalé au 10 septembre, le match du PSG face à Lens pourrait rapidement être menacé. La Ligue de football professionnel (LFP) peut en effet décider d’un report de match à partir de quatre cas au sein du même effectif.

