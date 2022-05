Presque un an après son arrivée inattendue au Paris Saint-Germain, Lionel Messi a vécu une année riche en émotions. Surpris et triste d’avoir été poussé vers la sortie par les Blaugranas, l’Argentin a été déraciné contre son gré avant d’atterrir en France. Sans surprise, après plus de 20 ans passés à Barcelone, la Pulga a eu du mal à se faire à sa nouvelle vie. Critiqué par les médias français en raison de son rendement loin de ses standards stratosphériques (11 buts, 13 passes décisives en 33 matches, toutes compétitions confondues), le numéro 30 du PSG a sans doute vécu la pire saison de sa carrière.

Il n’est donc pas étonnant que son futur ait rapidement été évoqué. Sauf que Messi ne compte pas quitter Paris avant la fin de son contrat (2023).Les dernières rumeurs concernant son avenir évoquaient d’ailleurs sa possible arrivée en MLS, à l’Inter Miami dans un an. Messi y acquerrait 35% des parts du club floridien de David Beckham et porterait la casquette d’actionnaire-joueur. Une information rapidement démentie par son clan. En attendant de voir si cette histoire américaine se confirme ou non, l’ancien Blaugrana veut honorer sa dernière année de contrat chez les Rouge-et-Bleu.



Déçu par Pochettino

Et d’après L’Équipe, Messi compte faire taire les critiques. Habitué durant toute sa carrière à être le numéro 1, le Sud-Américain a certes eu du mal à se fondre dans son nouvel environnement, mais il compte bien remettre les points sur les i. Mieux intégré dans un vestiaire qu’il a appris à connaître au fil des mois, Messi a tissé quelques liens privilégiés avec certains éléments tels que Marco Verratti ou Kylian Mbappé. Conscient qu’il a dû faire évoluer son rôle (moins buteur, plus passeur), l’Argentin, qui a de grandes chances de terminer à la seconde place au classement des passeurs de Ligue 1 derrière Mbappé, n’a qu’une obsession : remporter la Ligue des Champions avec le PSG. Pas question de changer d’équipe pour un joueur suffisamment marqué par son changement estival 2021. Toutefois, des bémols sont à signaler. Outre les sifflets du Parc qui l’ont énormément surpris, Messi ne serait surtout pas vraiment sur la même longueur d’onde que Mauricio Pochettino. Le journal explique que l’ex-Culé ne s’est pas épanoui au niveau du jeu. Avec un Pochettino sur la sellette, Messi suit de très près le dossier.

