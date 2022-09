Alors que l’hymne de la Ligue des Champions s’apprête à résonner dans les travées du Parc, le trio magique du PSG tourne à plein régime.

Dans ce début de saison presque sans faute du Paris Saint-Germain (5 victoires, 1 nul en 6 matches), il n’y en avait presque que pour Neymar. Dégagé manu militari de la tête de gondole du projet francilien, le Brésilien avait pourtant été mis sur le marché. Manchester City, Chelsea, les rumeurs sur un départ en Angleterre ont fusé. Mais au final, l’Auriverde est resté. Et aujourd’hui, malgré son statut de remplaçant face à Nantes (3-0), le natif de Mogi das Cruzes jubile. Le numéro 10 parisien a sans pris un malin plaisir à voir les têtes de ses détracteurs admirer son début de saison canon. 7 buts, 6 passes décisives en 6 matches disputés, rien à dire. Hier soir, il aurait même pu ajouter une huitième réalisation si le poteau droit d’Alban Lafont ne s’en était pas mêlé. Paradoxalement, Neymar réalise son meilleur début de saison l’année où Paris veut s’en débarrasser. Davantage attendu au tournant que Neymar depuis sa prolongation XXL signée en mai dernier, Kylian Mbappé a mis du temps à lancer sa saison.



En pleine bourre

Un exercice 2022/2023 qui a d’ailleurs mal démarré avec la polémique du penaltygate avec Neymar contre Montpellier et son attitude sur le terrain jugée très négative. En coulisses, un problème personnel était évoqué pour justifier la moue du champion du monde français qui avait tout de même ouvert son compteur but ce soir-là. Désigné comme la nouvelle tête d’affiche du projet parisien, le Bondynois était logiquement scruté à la loupe lors du déplacement à Lille. Sa brouille avec son partenaire brésilien était-elle terminée ? La réponse a été limpide. Un triplé et une victoire 7-1 face aux Dogues. La semaine suivante, contre Monaco, pas de but, mais un penalty laissé à Neymar (que le Brésilien a transformé). De quoi clore cette polémique estivale. Toulouse et Nantes se sont ensuite présentés et il n’y a pas eu de jaloux. Les Pitchounes en ont pris un, deux pour les Canaris.

Au sortir de cette 6e journée, Mbappé a donc déjà rattrapé Neymar en tête des meilleurs buteurs de la L1. Enfin, le troisième larron de cette MNM, Lionel Messi, a lui aussi brillé. Après une première année très compliquée, l’Argentin n’affiche pas les mêmes statistiques que ses deux collègues (4 buts, 6 passes décisives, toutes compétitions confondues), mais en un peu moins d’un mois de compétition, il est bien parti pour faire mieux que l’an dernier (6 buts, 14 assists). Certains diront que le Mondial n’y est pas étranger, mais une chose est sûre : le PSG profite de ses trois monstres à l’heure actuelle. A l’heure où la Ligue des Champions va démarrer, l’attaque rouge-et-bleu est plus qu’impressionnante. n

