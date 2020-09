Dans un entretien accordé à Téléfoot, Kylian Mbappé a réclamé plusieurs recrues à ses dirigeants, notamment dans l’optique d’une progression de groupe. « Je pense que cela va être important », a notamment confié l’attaquant du PSG.

Kylian Mbappé ne s’en cache pas. Oui, la défaite en finale de Ligue des champions face au Bayern Munich a été difficile à « digérer ». « Bien sûr qu’on a des regrets. J’en ai, l’équipe en a. On a eu des occasions, j’ai une occasion, on aurait pu marquer et on savait que l’équipe qui allait marquer la première allait gagner », a-t-il notamment expliqué à Téléfoot. Avant de fixer le cap sur la saison à venir.



« Il faut acheter des joueurs »

« C’est triste à dire et difficile mais c’est malheureuement et heureusement notre vie, estime le champion du monde. Quand on gagne la Coupe du Monde et qu’on revient en club, on doit oublier. Là, on perd la Champions League et on doit oublier aussi, c’est une nouvelle saison. Bien sûr que c’était une déception incroyable mais c’est le métier qui veut ça. » S’il croit à une possible victoire en C1, Mbappé espère désormais avoir des renforts sur le mercato.

« S’il faut acheter des joueurs ? Bien sûr, a-t-il répondu à Téléfoot. Il faut acheter des joueurs et on verra comment cela va se passer. Il y a des gens qui font leur travail, j’espère qu’on aura des bonnes recrues et qu’on pourra démarrer la saison avec l’objectif de faire mieux que la saison passée. » De quoi mettre la pression sur ses dirigents, notamment le directeur sportif Leonardo. Selon L’Equipe, le dirigeant brésilien doit toutefois vendre pour 60-70 millions dans les prochaines semaines.

