Depuis des semaines déjà, plusieurs médias espagnols ont évoqué le spleen de Messi à Paris. La star argentine regretterait la vie à Barcelone, et ne se serait pas adapté à son nouvel environnement parisien. S’il est forcément difficile de prouver ou de confirmer, ou à contrario de démentir ces informations, force est de constater que si on se fie à ce qui se passe sur le terrain, tout ça semble plutôt crédible…

L’Argentin est ainsi loin de son meilleur niveau, et le quotidien Marca en rajoute une couche ce week-end. Le média indique notamment que La Pulga n’est pas motivée par le fait de jouer en Ligue 1. Il ne trouve pas les ressources et la volonté de se surpasser qu’il avait par le passé, notamment dans ce contexte de duel à distance entre le Barça et le Real Madrid et surtout, entre Cristiano Ronaldo et lui. Mais ce n’est pas tout.



Un vestiaire divisé

Le journal indique que la division du vestiaire parisien n’aide pas l’intégration du joueur, certes proche du clan Di Maria, Paredes ou Neymar, mais victime de cette fracture ouverte en interne. Ainsi, il a bien remarqué que tout le monde ne joue pas pour lui comme c’était le cas à Barcelone. Un certain boycott de certains coéquipiers auquel il ne s’attendait pas au moment de choisir le club de la capitale française.

Que les supporters du PSG se rassurent, tout ceci ne devrait pas mettre en danger l’avenir de l’Argentin, qui n’aurait pas prévu de partir l’été prochain. Il souhaiterait ainsi aller au bout de son contrat à Paris et disputer ce Mondial 2022 en évoluant au plus haut niveau en club. Mais autant dire que pour l’instant, l’aventure parisienne de la star argentine ne se passe clairement pas comme prévu…

FA Cup (1/8 de finale) : Mahrez et Benrahma fixés sur leurs adversaires

Ils sont tous les deux qualifiés avec leurs clubs respectifs pour les 1/8 de finale de la FA Cup. Riyad Mahrez et Saïd Benrahma connaissent leurs adversaires. En effet, le premier sera en déplacement avec Manchester City chez Peterborough United (Championship). Quant au second, il sera en appel chez Southampton (Premier League) avec West Ham United.

Auteur d’une prestation solide (2 buts et 1 passe décisive) avec les Citizens samedi en réception de Fulham (4-1), Mahrez et ses camarades devront passer l’écueil d’un autre pensionnaire de D2 anglaise. Leur prochain adversaire s’est hissé ce tour en écartant les Queens Park Rangers (2-0) une autre équipe de Championship.

De son côté, Benrahma, qui a joué l’intégralité de la rencontre chez Kidderminester Harriers (succès 1-2), devra encore évoluer loin de ses bases avec Hammers. L’explication sera chez les Saints de Southampton, sociétaire de Premier League, qui se sont difficilement défait de Coventry City (2-1 après prolongation). La mission ne s’annonce donc pas facile pour les Londoniens. Mais les protégés de David Moyes ont le potentiel pour durer dans l’épreuve.

Articles similaires