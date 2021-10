3 buts en 8 matchs disputés avec le Paris Saint-Germain, telles sont les statistiques de Lionel Messi (34 ans) depuis son départ du FC Barcelone. Qui aurait pu imaginer, il y a quelques semaines, que la Pulga éprouverait tant de difficultés à faire son trou du côté du Parc des Princes ? Probablement très peu de gens.

Et pourtant, l’Argentin patine à Paris. Il n’a encore jamais trouvé le chemin des filets en Ligue 1, même si les montants l’ont déjà mis en échec à plusieurs reprises. Opta nous apprend aussi que Leo Messi est le joueur ayant tiré le plus de fois au but sans marquer (15 frappes, 4 cadrées) depuis le début de l’exercice 2021-2022 en L1.

Le sextuple Ballon d’Or, qui n’a pas fait trembler les filets au cours des 5 dernières rencontres de championnat et a encore été impuissant face au LOSC ce vendredi (2-1, 12ème journée), traverse sa plus mauvaise série dans les 5 grandes ligues européennes depuis octobre 2020. Individuellement, c’est donc le néant, ou presque avec le PSG. Alors que collectivement, les Rouge et Bleu marquent plus sans lui (24 buts en 765 minutes) qu’avec lui sur le rectangle vert (5 réalisations en 550 minutes). Inquiétant donc, et inhabituel pour l’un des meilleurs artistes que le monde du ballon rond a eu la chance d’admirer.

