Cinq mois après avoir prolongé son contrat avec le PSG, Kylian Mbappé souhaiterait déjà quitter la capitale selon les informations de RMC, confirmées par Le Parisien. Il serait déçu par des promesses que le club n’aurait pas tenu au moment de sa prolongation et se sentirait trahi.

RMC a été le premier à lâcher cette petite bombe. L’Equipe et Le Parisien lui ont emboîté le pas. Les deux médias annonçaient hier que Kylian Mbappé souhaite quitter le Paris Saint-Germain. Oui, seulement cinq mois après avoir prolongé son contrat avec le club de la capitale, au bout d’un feuilleton rocambolesque dont l’issue semblait, longtemps, voir le prodige du foot français rejoindre le Real Madrid. Mbappé avait finalement choisi de lier son avenir au club de la capitale et d’en incarner le projet, plus que jamais. Cinq mois plus tard, il aurait donc totalement changé d’avis…

Les raisons qui le pousseraient à vouloir quitter Paris seraient liées à des promesses faites par le club au moment de sa prolongation de contrat et finalement non tenues, selon les trois médias. Mbappé ne serait pas satisfait du mercato du PSG et des conséquences du marché estival sur son positionnement au sein de la formation de Christophe Galtier. Aligné à la pointe d’un trident offensif qu’il forme avec Leo Messi et Neymar, le Français ne semble pas apprécier son poste de pivot, comme il l’a laissé entendre par un post énigmatique sur Instagram samedi après le nul à Reims (0-0).



CAMPOS LUI AUSSI PARTANT ?

Son attitude boudeuse en Champagne, ajoutée à des déclarations faites lors du rassemblement de l’équipe de France en septembre, ainsi que son comportement lors de la victoire face à Montpellier (5-2) indiquaient un certain mal-être chez Mbappé. Sa communication, parfois déroutante, allait aussi dans ce sens. Sa volonté de quitter le club traduirait ainsi qu’il n’a pas la place qu’il souhaite au cœur du projet du PSG malgré son choix d’y sceller son avenir. Même si c’est peut-être un moyen de mettre la pression sur sa direction pour que les changements qu’il souhaite interviennent enfin.

Car un transfert de Mbappé en janvier, comme c’est évoqué, semble difficilement réalisable. Paris est en position de force après avoir prolongé son contrat et le Real Madrid ne va pas forcément se ruer sur cette opportunité après le camouflet que Mbappé lui a infligé en mai. Mais d’autres éléments sont à prendre en considération. Comme un éventuel départ de Luis Campos. Selon Le Parisien, le conseiller sportif du PSG pourrait lui aussi quitter le club si Mbappé venait à partir. Il est ainsi question des deux hommes qui incarnaient la révolution voulue par Paris cet été. Cinq mois plus tard, les bases de ce nouveau projet semblent sérieusement ébranlées.

