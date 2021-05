Un sur deux. En annonçant la prolongation de Neymar samedi après-midi, le Paris Saint-Germain a frappé un grand coup et s’est assuré de conserver la star brésilienne pour de nombreuses années encore. Reste maintenant le deuxième – et probablement plus périlleux – dossier, celui menant à Kylian Mbappé, dont le contrat expire à la fin du mois de juin 2022.

Le Français, convoité par le Real Madrid, attendra la fin de saison pour se décider. La prolongation de Neymar peut, selon divers médias, servir à prouver au Bondynois que le projet parisien est solide. Mais selon L’Equipe, financièrement, la marge de manœuvre du club de la capitale n’est pas énorme.



Il faudra vendre impérativement

Le journal indique ainsi qu’il est plus que probable que le champion du monde demande un salaire environnant celui de Neymar, soit entre 30 et 36 millions d’euros annuels. Ce qui est jouable, mais derrière, il n’y aura que très peu de ressources pour recruter. Ce qui rend notamment, en l’état actuel, des arrivées de gros joueurs tout simplement impossibles.

Comme l’explique le média, il faudra vendre. Mais aujourd’hui, les indésirables du PSG n’ont pas forcément une énorme valeur marchande, en temps de crise un peu partout en Europe qui plus est. Une prolongation du Français ne permettrait donc pas de réaliser de gros transfert… sans sacrifier d’autres joueurs de l’effectif.

