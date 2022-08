C’est l’affaire qui fait parler la planète foot depuis ce week-end, bien au-delà des frontières françaises. La relation entre Kylian Mbappé et Neymar, deux des trois vedettes d’attaque du Paris Saint-Germain, semble bel et bien glaciale. L’affaire des penaltys et des tweets likés par le Brésilien ne serait que la partie cachée de l’iceberg. Luis Campos a même dû monter au créneau. Dans l’attente de savoir comment évoluera cette situation, Le Parisien dévoile plus de détails sur l’entente entre les deux hommes. Une chose est sûre, selon le journal du moins, ils n’ont jamais été aussi éloignés. Même si le PSG a beaucoup joué et communiqué sur une prétendue amitié entre les deux hommes par le passé, elle n’a jamais vraiment existé comme le précise le média. Même si, sur le plan purement sportif, les deux hommes se sont bien entendus, lors de leurs premières années ensemble en tout cas… Jusqu’à la fin de la saison 2018/2019, quand la vedette de la Canarinha a fait le forcing pour revenir au Barça. Ce que Mbappé n’a pas compris.



Mbappé a-t-il demandé le départ de Neymar ?

Puis, lors de la fameuse saison du covid, à savoir l’exercice 2019/2020, suite à la défaite lors de la finale de Final Four. Mbappé a gagné en importance dans le vestiaire, et voyait comment Neymar, victime de pépins physique, l’empêchait un peu de progresser et d’endosser le rôle de patron. La saison suivante, c’est encore pire, avec l’ancien de Monaco qui supportait de moins en moins les écarts de son coéquipier. Il voulait être traité comme le meilleur joueur de l’équipe, ce qui n’était pas possible en partageant l’attaque avec Ney.

Lassé par cette situation, l’international tricolore voulait partir pour Madrid en fin de saison, mais le Qatar s’y est opposé. Dans le même temps, l’arrivée de Messi a renforcé en quelque sorte la position de Neymar. Mais cet été, le pari du club a été assez explicite : Mbappé est la vedette du projet, alors que Ney a été proposé un peu partout en Europe et est considéré transférable. L’ancien du Barça serait même convaincu que Mbappé a demandé son départ…

