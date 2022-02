Interviewé hier par le journal L’Équipe, Christopher Nkunku a livré une anecdote sur son arrivée au sein de l’effectif pro du PSG. Le Français de 24 ans, qui a joué 78 matchs avec le maillot du club de la capitale entre 2015 et 2019, a souligné l’exigence du groupe parisien à l’époque de son intégration. En particulier celle de son ancien coéquipier, la star suédoise Zlatan Ibrahimovic.

« Un jour, c’était ma première année en pro. On se faisait une petite opposition de veille de match, il y avait 1-1, il restait quelques secondes à jouer, je voulais mettre une diagonale, elle est partie directement sur l’adversaire. C’était Edi (Cavani). Il a mis la tête et but. On a perdu. Le lendemain, Ibra m’appelle et me dit droit dans les yeux : «Hier, j’ai perdu.» Je ne savais pas trop quoi lui répondre. Il était sérieux, mais il rigolait, mais c’était sérieux. Il m’a fait comprendre que c’était la première et dernière fois qu’il perdait un match. Derrière, Blaise (Matuidi) est venu me voir en me disant : « Voilà, maintenant, tu connais l’exigence de nos entraînements. Ici, on ne perd pas» » a expliqué le milieu offensif français, qui joue maintenant à Leipzig en Bundesliga.

