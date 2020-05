L’union est proche. Et cette fois, elle serait définitive. Prêté cette saison au PSG, Mauro Icardi semble se rapprocher d’un transfert définitif. Si l’option d’achat de l’attaquant argentin avait été fixée à 70 millions l’été dernier, le club de la capitale, au vu de la crise sanitaire et économique actuelle, négociait depuis plusieurs jours avec son homologue lombard pour faire baisser la note. Selon ESPN, il y est visiblement parvenu.

En effet, le média parle d’un accord tout proche entre les parties, situé entre 55 et 60 millions d’euros selon les bonus. «Les discussions se poursuivront cette semaine mais le PSG est confiant sur le fait que l’international argentin restera à Paris», est-il même précisé. Si le transfert est bouclé entre les deux clubs, Mauro Icardi verra ensuite son contrat de quatre ans prendre effet. D’après ESPN, il aura un salaire aux alentours des 10 millions d’euros par an.

Qui dit Icardi qui reste… dit Cavani qui part. En fin de contrat, le Matador pourrait faire le chemin inverse pour débarquer du côté de la Lombardie, où l’Inter lui proposerait un contrat de trois ans. S’il souhaitait visiblement rester au PSG, le meilleur buteur de l’histoire parisienne verra difficilement son vœu exaucé. Pour ESPN, il n’a pas encore décidé sa future destination, se laissant probablement le temps de la réflexion. Mais une chose est sûre : Paris, c’est (presque) fini.

Articles similaires