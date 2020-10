Le nombre des immatriculations et ré-immatriculations des véhicules a atteint 909.043 véhicules dont 159.633 unités neuves, durant le 1er semestre 2019, enregistrant une hausse de 22,18%, soit +165.000 véhicules par rapport à la même période en 2018, a-t-on appris mardi auprès de l’Office national des statistiques (ONS). Concernant les véhicules neufs, les données de l’ONS relèvent une augmentation des immatriculations définitives de 59,41% (59.000 véhicules), durant le 1er semestre de l’année dernière et par rapport à la même période de l’année précédente. L’immatriculation définitive des véhicules neufs signifie leur mise en circulation effective, explique l’Office, précisant que l’opération consiste à établir une carte grise pour un véhicule qui va être mis en circulation pour la première fois. Quant à l’opération de ré-immatriculation, elle consiste à établir une nouvelle carte grise suite à la vente du véhicule qui a été déjà matriculé. La hausse des immatriculations et ré-immatriculations, durant les six premiers mois de l’année dernière, a concerné particulièrement les motorisations essence, alors que les immatriculations de véhicules diesel neufs importés ont reculé, selon l’Office. Durant le 1er semestre 2019, l’ONS a relevé que les importations des véhicules neufs a régressé de manière générale, que ce soit par les particuliers (opérateurs) ou par les cadres commerciaux (concessionnaires), suite au montage des véhicules en Algérie et à la limitation de quotas d’importation. En effet, les importations des véhicules neufs ont atteint 8.300 unités le 1er semestre 2019 contre 11.599 unités à la même période de 2018, en baisse de 28,44%, soit -3.299 unités, selon les Douanes algériennes. L’ONS a relevé une augmentation des immatriculations dans la majorité des wilayas (43) et une baisse dans cinq wilayas au cours du 1er semestre 2019. Concernant la répartition des immatriculations et ré-immatriculations du 1er semestre de l’année dernière, selon le type de véhicules, l’ONS a fait état de 631.611 véhicules de tourisme soit 69,81% du chiffre global (909.043), de 144.321 camionnettes (15,88%), de 61.649 motos (6,78%), de 32.412 camions (3,57%), 8.930 tracteurs agricoles (0,98%) et 8.994 remorques (0,99%). Le parc algérien compte aussi 8.994 remorques (0,99%), 8.683 tracteurs routiers (0,96%) et 8.930 véhicules spéciaux (0,98%). Le parc roulant national a totalisé 6.418.212 véhicules à la fin 2018. Avec les 159.633 véhicules neufs qui ont pénétré le marche durant le 1er semestre 2019, le parc atteint plus de 6,5 millions d’unités.(APS)

Articles similaires