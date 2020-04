Par Nadia Boutalbi (à Sidi-Bel-Abbès) et Lyes Sakhi

Les Algériens n’ont pas attendu l’épidémie du Covid-19 pour constater la maladie dont souffre leur système de santé. Le secteur connait durant ces dernières années des mouvements symptomatiques de son malaise à l’exemple de la grande grève des médecins résidents ou des débrayages réguliers fait par les personnels médicaux et paramédicaux.

Cette situation est par ailleurs et depuis longtemps largement diagnostiquée par des universitaires spécialisés comme le sociologue Mohamed Mebtoul comme elle est fréquemment dénoncée par les différents syndicats sur le terrain.

Il n’en demeure pas moins que la déclaration de l’épidémie a, de nouveau, mis en évidence des défaillances, des lacunes – des vérités – que l’usure du temps et la banalisation ont eu tendance à ancrer dans un décor que personne n’accepte, mais auquel tout le monde s’habitue, selon la déclaration d’un médecin.

Personnels en sous-effectif et épuisés par la charge de travail colossal imposée par la crise sanitaire, manque de moyens médicaux et logistiques pour faire face à la situation d’urgence qu’elle a créée : un tableau que le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, aborde d’ailleurs incessamment sans complaisance – sans doute pour baliser le débat inévitable à venir sur l’avenir de notre système de soins dont la face sombre est aujourd’hui courageusement nuancée par l’engagement extraordinaire des médecins et assistants au chevet des malades dans les services et pour limiter les dommages du nouveau coronavirus. D’ici là, les pistes de discussion existent et concernent le personnel médical pour lequel, on le rappelle, 2020 est leur année mondiale (avec les sages-femmes), selon le calendrier des Nations Unies et de son agence l’OMS. C’est ce qu’affirme le secrétaire général du Syndicat Algérien des Paramédicaux (SAP).

Pour Djorf Benadji, avec lequel on a échangé hier à Sidi-Bel-Abbès, puisqu’il exerce au CHU Abdelkader Hassani, «la grande difficulté à laquelle font face les professionnels réside dans la réduction des effectifs opérationnels». «Il y a un déficit flagrant de ressource humaine au sein du corps médical. Cela s’explique par les départs en retraite qui ne sont pas remplacés» et par des répartitions administratives peu réfléchies des nouveaux diplômés selon lui et qui génèrent des «inégalités» entre une structure et une autre.



Déficit d’effectif

Le SG reproche aux responsables de la DSP des «prises de décisions unilatérales sans l’implication du partenaire social», notamment l’étude des besoins de chaque établissement de la santé et «pour y affecter l’effectif nécessaire». Selon ses déclarations, en Algérie, «un infirmier offre les soins à 30 malades, alors que les normes de l’OMS exigent un infirmier pour trois malades seulement».

«Pour satisfaire la demande des différents établissements de la santé, actuellement nous avons besoin de recruter 3000 paramédicaux», affirme M. Benadji.

«Nous sommes confrontés à nombreux problèmes, particulièrement le risque de contamination et nous avions tout le temps revendiqué l’indemnité de risque ainsi que l’accès à l’emploi et à la formation continue.

Les universités de Mostaganem et Bejaia ont formé des paramédicaux en licence et master, mais les diplômés ont eu des difficultés à obtenir des postes de travail», fait-il observer en soulignant que l’urgence sanitaire actuelle «aggrave la situation».

«Nos conditions de travail n’étaient déjà pas bonne, mais elles sont détériorées et nous souffrons d’un un manque flagrant de moyens de protection pour nous mettre à l’abri de la contamination et aussi préserver la santé de nos familles. La pandémie du Covid-19 a montré les défaillances et Dieu merci nous n’avons pas enregistré d’importants cas confirmés comme c’est le cas dans les pays étrangers, sinon nous serions confrontés à un désastre». «Nous avons revendiqué l’implication des professionnels de la santé dans l’établissement de la feuille de route pour l’action sur le terrain en cette période de crise sanitaire et pour une meilleure gestion de la situation, mais malheureusement le DSP, qui réagit comme un administrateur pur, préfère travailler à sa guise», déplore le secrétaire général du SAP.

En ce qui concerne l’appel au renfort d’effectifs, M. Benadji affirme que son syndicat a fait la proposition de rappeler les paramédicaux partis à la retraité et «qui sont disposés à porter main forte». Il précise qu’une liste des volontaires est ouverte et que la décision de les enrôler reviendra en dernier lieu aux autorités sanitaires locales.

Le Covid -19 à sidi Bel Abbés a fait 13 cas confirmés, dont un est guéri et va quitter l’hôpital. Sur place, on déplore malheureusement le décès d’une personne, un homme âgé.

Articles similaires