Le champion d’Europe de football et très probable prochain champion d’Angleterre, Liverpool, a marqué hier sa solidarité avec les manifestants réclamant justice dans l’affaire de la mort de George Floyd aux États-Unis, en posant genou à terre dans le rond central d’Anfield Road.

«You will never walk alone.» Liverpool a fait honneur a sa devise ce lundi. Le champion d’Europe en titre a marqué sa solidarité avec les manifestants réclamant justice dans l’affaire de la mort de George Floyd aux États-Unis, en posant genou à terre dans le rond central d’Anfield Road.

«L’unité fait la force. #BlackLivesMatter («La vie des Noirs compte», slogan du mouvement anti-raciste américain)», a tweeté le défenseur central des Reds Dejan Lovren au-dessus d’une photo de l’équipe disposée en cercle dans le rond central de leur stade. Il a été ensuite imité par ses coéquipiers Andy Robertson, Virgil van Dijk ou Trent Alexander Arnold.

Rashford : «Des gens souffrent et des gens attendent des réponses»

La pose, un genou à terre, a été popularisée par le joueur de NFL Colin Kaepernick, devenu un porte-voix des protestations aux États-Unis contre les violences policières, notamment contre les minorités de couleur. Un peu plus tôt, c’était l’attaquant international de Manchester United, Marcus Rashford, qui avait posté un message où il déplorait qu’à «une époque où j’appelle les gens à s’unir (…) nous apparaissons plus divisés que jamais».

«Des gens souffrent et des gens attendent des réponses», avait poursuivi l’attaquant de Manchester United, âgé de 22 ans, mentionnant également Ahmaud Arbery, abattu pendant qu’il courait le 23 février à Brunswick en Géorgie par un père et son fils ou encore Breonna Taylor, une employée médicale d’urgence de 26 ans, tuée à son domicile par la police dans le Kentucky en mars.<

Articles similaires