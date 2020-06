Les dirigeants du G20 doivent se réunir sans plus attendre afin d’améliorer et de collaborer davantage autour d’une stratégie mondiale pour répondre à la crise de la COVID-19. Bien que les mesures de confinement soient allégées dans plusieurs pays, le nombre quotidien de nouveaux cas de COVID-19 a récemment atteint son plus haut niveau à date, à l’échelle mondiale. De plus, les répercussions économiques dévastatrices ne cessent d’accompagner l’éclosion de nouveaux épicentres dans les pays émergents et en voie de développement.

ERIK BERGLÖF, GORDON BROWN, HELEN CLARK, NGOZI OKONJO-IWEALA

Il s’agit d’un moment crucial puisque les pays les plus défavorisés d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine sont aux prises avec des situations d’urgence sur le plan de l’économie et de la santé publique nécessitant des mesures immédiates. Plusieurs pays à revenus intermédiaires bénéficieraient également de soutien. Ensemble, ces pays représentent près de 70 % de la population planétaire et constituent le tiers du PIB mondial.

Dans les mois et années à venir, leurs besoins deviendront de plus en plus criants. L’Organisation internationale du travail projette que les heures de travail du deuxième trimestre de 2020 seront 10,5 % en deçà des taux d’avant la crise, équivalant à la perte de plus de 300 millions d’emplois à temps plein. Et pour une première fois au cours de ce siècle, la pauvreté mondiale est en expansion.

En effet, une récession mondiale risque d’enrayer l’amélioration des conditions de vie réalisée dans les trente dernières années et, selon une prévision, faire basculer entre 420 à 580 millions de personnes dans la pauvreté. D’ailleurs, le Programme alimentaire mondial a que la COVID-19 pourrait probablement faire doubler à 265 millions le nombre de personnes souffrant de famine aiguë.

La pandémie a également déclenché la plus grande crise de l’éducation de notre époque. En effet, compte tenu du confinement, 1,7 milliard d’enfants, soit plus de 90 % du total mondial, ont cessé d’aller à l’école. Dans les pays pauvres, plusieurs risquent de ne jamais y retourner. Des millions d’enfants qui n’ont plus accès aux repas servis à l’école souffrent maintenant de faim et les États à court d’argent diminuent leur aide à l’éducation.

L’urgence économique et sociale actuelle ne cessera point tant que l’état d’urgence sanitaire mondiale ne sera pas maîtrisé. Il faudra aussi que tous les pays surmontent cette crise.

Nous nous réjouissons des 8 milliards de dollars de dons récoltées le 4 mai dernier lors du sommet mondial virtuel pour la recherche de vaccins, de techniques de dépistage et de médicaments contre la COVID-19. Nous pressons les États et donateurs de s’acquitter de leur contribution immédiatement. Cependant, des efforts beaucoup plus importants doivent être déployés. La coordination mondiale sera particulièrement importante pour le développement, la production en série ainsi que la distribution équitable d’un éventuel vaccin. De plus, puisque l’accès à ce vaccin doit être gratuit et universel, nous exhortons les membres du G20 à apporter leur appui à la reconstitution des ressources de Gavi, l’Alliance du Vaccin, dans le cadre de la du 4 juin. Dans le même ordre d’idée, la capacité de dépistage de la COVID-19 doit être renforcée et élargie à une échelle nettement plus vaste. Par ailleurs, une collaboration transfrontalière plus étroite est indispensable afin d’accroître les réserves mondiales en matériel médical essentiel des plus restreintes aujourd’hui. Les pays en développement ont également besoin d’appui afin de renforcer leurs capacités d’intervention en matière de santé, développer leurs systèmes de santé et améliorer leurs filets de sécurité sociale. Les pays membres du G20 doivent souscrire à l’appel des Nations Unies pour la protection des réfugiés, des personnes déplacées ou toute personne tributaire de l’aide humanitaire.

Plus de 100 pays ont sollicité le Fonds monétaire international afin d’obtenir du soutien en raison des détériorations économiques et fiscales sans précédent qui touchent les pays émergents ou en voie de développement. De nombreux autres feront d’ailleurs probablement de même. Même si le FMI a déclaré que ces pays avaient besoin de 2,5 billions de dollars pour passer à travers la crise, seulement une fraction de ce montant a été affectée.

Donc, bien que nous nous réjouissions des bonnes intentions au cœur du plan d’action du G20 contre la COVID-19, les instances mondiales doivent en faire davantage. Premièrement, l’allègement de la dette des 76 pays de l’Association internationale de développement doit être foncièrement étendu afin d’inclure un allègement de la part des créanciers privés et bilatéraux jusqu’à la fin de 2021. De plus, les créanciers multilatéraux doivent faire la démonstration qu’ils accordent de nouveaux prêts nets ; sinon, ils doivent allouer un allègement de la dette aux pays endettés. Le temps presse pour que les créanciers privés accordent des allègements de dettes de plein gré ; c’est pourquoi une approche à caractère exécutoire devrait maintenant être envisagée.

En effet, entre-temps, une douzaine ou plus d’économies émergentes risquent d’être dans l’incapacité de s’acquitter du service de la dette dans les prochains mois. Le FMI devrait dès lors s’organiser afin de rassembler les parties concernées.

Deuxièmement, le G20 devrait confirmer que l’assistance nécessaire de 2,5 billions de dollars sera octroyée. Pour se faire, il faudra que le FMI, la Banque mondiale et les Banques régionales de développement dépassent les limites de leurs prêts et subventions. Les Banques multilatérales de développement devront donc majorer leur portefeuille de prêts existant au cours des 18 prochains mois en passant de 500 milliards de dollars à un chiffre se situant entre 650 et 700 milliards. Si elles désirent agir de façon adéquate, ces institutions doivent dégager davantage de ressources et permettre un déploiement plus ambitieux de leur capital investi.

Il est absolument nécessaire que de nouveaux droits de tirage spéciaux (les actifs de réserve internationale du FMI) soient émis et que ceux qui sont existants et inutilisés ou de nouvelles attributions soient transférés aux pays ayant besoin d’un soutien urgent. Une nouvelle allocation de DTS débloquerait immédiatement 600 milliards de dollars et plus d’un billion de dollars d’ici 2022. Le G20 devrait aller chercher les appuis politiques à l’égard de cette mesure et assumer le travail technique nécessaire afin qu’elle soit mise en vigueur dès qu’un accord sera conclu.

Lors de la première phase de la crise de la COVID-19, l’accent fut mis sur l’apport de liquidités, la protection de l’emploi et les investissements d’urgence dans les soins de santé. Maintenant, tandis que les décideurs politiques cherchent à ramener les niveaux de croissance de l’économie mondiale aux taux d’avant la crise, il est primordial de développer la coordination fiscale et monétaire.

Les États nationaux devraient par conséquent envisager la création d’un objectif de croissance mondiale de même que des cibles d’inflation nationales. Les investissements respectueux de l’environnement doivent faire partie de cet élan de croissance. En effet, en favorisant des projets d’infrastructures qui mettent de l’avant le développement durable, ils aideront à combattre les changements climatiques.

Afin de hausser les revenus publics essentiels, les instances mondiales devraient élaborer une stratégie commune afin de récupérer l’argent dissimulé dans les paradis fiscaux. Les pays devraient automatiquement échanger leurs renseignements fiscaux, lever le voile du secret entourant les propriétaires réels et les fiducies ainsi que sanctionner les pays refusant d’appliquer les règles convenues.

La COVID-19 est un signal d’alarme lancé au monde pour qu’il construise un multilatéralisme nouveau et efficace ; préparé à relever les défis du XXIe siècle. Les structures de la santé et de la finance mondiale doivent être consolidées et en partie repensées afin d’améliorer notre état de préparation face à de futures crises ainsi qu’à les surmonter rapidement et à grande échelle. Afin d’empêcher que la récession provoquée par la pandémie ne s’aggrave et d’atténuer ses répercussions sur les populations les plus démunies de la planète, des mesures additionnelles doivent être prises par le G20. Nous enjoignons ses dirigeants à envisager sous tous ses aspects ce qui doit être fait maintenant.

(In Project Syndicate)