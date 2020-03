La pandémie de coronavirus (Covid-19) continue de faire des ravages à travers le monde tuant plus de 15.000 personnes en majorité en Europe, et affectant plus de 341.300 autres, alors que les appels à respecter les mesures de prévention contre cette épidémie se multiplient.

Selon un dernier bilan officiel communiqué, hier lundi, plus de 15.189 décès liés au nouveau coronavirus ont été dénombrés dans 174 pays et territoires depuis l’apparition de l’épidémie, fin décembre 2019 en Chine. L’Italie reste le pays le plus touché par le Covid-19 et compte à présent 5.476 morts pour 59.138 cas. 7.024 personnes sont considérées comme guéries par les autorités italiennes. La Chine (sans les territoires de Hong Kong et Macao), a dénombré au total 81.093 cas (39 nouveaux entre dimanche et lundi), dont 3.270 décès

(9 nouveaux), et 72.703 guérisons. Durement frappés également par ce virus mystérieux, l’Espagne a recensé 2.182 morts pour 33.089 cas, l’Iran compte désormais 1.812 morts (23.049 cas), la France dénombre 674 morts (16.018 cas) et les Etats-Unis ont comptabilisé 471 morts (35.224 cas). Avec ces nouveaux chiffres, l’Europe totalisait lundi à 11h00 GMT 172.238 cas (9.197 décès), l’Asie 97.783 cas (3.539 décès), les Etats-Unis. Le Covid-19 continue par ailleurs de se propager à une grande vitesse touchant de nouveaux pays et tuant des personnes dans plusieurs autres notamment en République tchèque, au Nigeria et au Monténégro qui ont annoncé les premiers décès sur leur sol, liés à cette pandémie qui a paralysé l’activité dans le monde. De leur côté, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et la Syrie ont annoncé le diagnostic de premiers cas de Covid-19, un virus qualifié par l’Organisation mondiale de la Santé d’’ennemi de l’humanité».

Appels au respect des règles de confinement

A mesure que la pandémie de Covid-19 se propage, les appels à «rester à la maison», lancés notamment via les réseaux sociaux sous le slogan «stay at home» se multiplient à travers le monde, alors que les populations de nombreux pays se trouvent déjà en confinement depuis plusieurs jours, dans l’espoir de limiter les dégâts provoqués par cette maladie infectieuse. En Algérie, où le Covid-19 a provoqué 17 décès parmi 201 personnes infectées, selon un dernier bilan rendu public dimanche par le Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, une série de mesures de précaution a été prise pour endiguer cette épidémie. Pour éviter la contamination, selon le porte-parole de ce comité, pour Djamel Fourar, «il est impératif de rester à la maison et de ne sortir qu’en cas d’extrême urgence pour un seul membre de la famille». En l’absence de traitement ou de vaccin pour le Covid-19, de nombreux autres pays ont aussi prié leurs habitants de « rester à la maison» et de ne sortir qu’en cas de nécessité absolue comme c’est le cas en Italie, en Espagne ou en France. Au Portugal, par exemple, les autorités ont appelé à rester à la maison «sauf si l’on doit se déplacer pour des raisons professionnelles impératives, pour s’occuper de proches ou pour des sorties individuelles de courte durée». Ainsi, les mots d’ordre pour éviter à tout prix les rassemblements et contacts favorisant l’épidémie de coronavirus se répandent partout dans le monde, face à une contagion planétaire rapide. De Wuhan (Chine), d’où est parti le Covid-19 , à la Bolivie, en passant par la France et par New York, plus de 900 millions de personnes doivent rester à leur domicile pour éviter de contracter le virus. Outre le confinement, l’OMS a défini dix mesures de prévention personnelle basiques contre le Covid-19, notamment se laver régulièrement les mains avec un produit nettoyant à base d’alcool ou les laver à l’eau et au savon, et nettoyer les surfaces avec un désinfectant, par exemple le plan de travail de la cuisine et du bureau. (APS)