Les services de sûreté de la wilaya d’Alger ont proposé, au cours du premier semestre de 2021, la fermeture de 565 commerces, dans le cadre de larges opérations de contrôle visant à endiguer la propagation de la Covid-19, a indiqué lundi un communiqué de la sûreté de wilaya d’Alger. Les éléments du service de wilaya de la police générale ont contrôlé 55473 commerces et rédigé 6876 contraventions, 6311 mises en demeure et 565 propositions de fermeture, a précisé le communiqué. Les services de Sûreté de wilaya d’Alger ont appelé les citoyens à conjuguer leurs efforts pour le respect des mesures préventives afin d’endiguer la propagation du virus et de l’application stricte du confinement.

