«Pendant les 14 jours du début de l’année 2023, nous avons reçu plus de 20 cas de paludisme qui viennent tous du Niger et du Mali. En 2022, l’EPH de Tamanrasset a reçu, à lui seul, plus de 868 cas, tous importés. Heureusement nous n’avons eu que 2 décès», a prévenu, hier dimanche, le Pr Lyes Akhamoukh, chef service des Maladies infectieuses à l’EPH Tamanrasset. Pas de craintes, «car l’Algérie a déjà obtenu une certification de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) de l’élimination du paludisme. Ce qui veut dire qu’il n’y a pas de cas autochtones «, rassure-t-il, lors de son passage à l’émission l’Invité de la Rédaction de la Chaîne 3 de la Radio Algérienne. La prévention demeure la meilleure façon de se protéger contre ces maladies infectieuses, poursuit le spécialiste. Selon lui, «pour prévenir contre ces maladies infectieuses, tout voyageur dans les pays du Sahel doit faire des consultations avant et après son voyage. Ce qui accélérera le diagnostic et la prise en charge en cas d’infection», recommande-t-il.

