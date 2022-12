Vingt-trois Palestiniens ont été arrêtés, 4 maisons et 17 constructions démolies par les forces sionistes dans différentes parties de la Cisjordanie occupée, rapporte mardi une association.

Le Club des prisonniers palestiniens a déclaré, dans un communiqué, que l’armée «a arrêté mardi à l’aube 23 Palestiniens de Cisjordanie, dont d’anciens prisonniers qui ont passé des années en prison, parmi eux un mineur». Il a ajouté que les arrestations étaient concentrées dans «la ville de Beit Fajjar, au sud de la ville de Beit Lahm (sud), et les gouvernorats de Tubas, Qalqilya, Jénine (nord), Ramallah (centre), Ariha (centre-est) et El Khalil (sud).» Le club a déclaré que le nombre d’arrestations parmi les Palestiniens depuis «le début de cette année s’élevait à environ 6 500 cas». Par ailleurs, l’armée sioniste a démoli 4 maisons et 15 structures dans la vallée du Jourdain (nord-est), et détruit une nouvelle installation et une salle mobile utilisée à des fins agricoles au nord-ouest d’El Qods. Selon un rapport périodique des Nations unies, l’occupation a démoli 779 bâtiments palestiniens entre le début de 2022 et le 21 novembre dernier.

