La société algérienne des foires et exportations (Safex) organisera, du 8 avril au 7 mais, un programme commercial et culturel spécial aux familles algériennes parallèlement avec le mois de Ramadan, a annoncé la SAFEX. Dans une publication sur sa page officielle Facebook, la SAFEX compte «organiser des expositions durant le mois sacré et ce durant la période allant du 8 avril au 7 mai au niveau du Palais des expositions des Pins Maritimes». Organisé sous le thème «Ramadan au Palais», cet évènement comporte «un programme commercial et culturel spécial alliant entre les espaces de vente et les activités de loisirs au profit des familles algériennes» parallèlement avec le mois de Ramadan. Le programme commercial prévoit les ventes des différents produits alimentaires et des habits à des prix «concurrentiels et promotionnels», en adéquation avec les besoins et la consommation des citoyens durant ce mois sacré. Concernant les activités culturelles et de loisirs, des espaces de détente et de jeux sont programmés au profit des familles algériennes avec des concours pour enfants durant la soirée. La SAFEX a repris l’organisation des foires et des expositions à partir du mois de mars en cours, après plusieurs mois de suspension en raison de la COVID-19. L’année 2021 verra l’organisation de plus de 20 manifestations avec un protocole sanitaire spécial en raison de la pandémie. La SAFEX a élaboré un protocole sanitaire à destination des exposants, des prestataires, ainsi que des visiteurs appelés à se rendre au Palais des expositions des Pins maritime durant la tenue des événements. En mettant en application ce protocole sanitaire, la Safex s’est fixée la priorité de protéger la santé et la sécurité des personnes dans l’enceinte du palais des expositions, tout en respectant les mesures préventives et les recommandations édictées par le ministère de la Santé, de la population et de la réforme hospitalière, ainsi que le protocole sanitaire de l’Union des foires internationales.

