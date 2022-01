Plus de 7,8 millions opérations de paiement via internet ont été enregistrées durant l’année 2021 par les détenteurs des cartes interbancaires (CIB) et les cartes Edahabia d’Algérie Poste, a indiqué, ce 19 janvier à Alger, le directeur général du Groupement d’intérêt économique de la monétique, Madjid Messaoudene.

Intervenant lors de la 6ème édition du Forum “Rakmana”, organisée par le Groupement algérien des acteurs du numérique (GAAN), M. Messaoudene a affirmé que les opérations de paiement électronique à travers la toile ont connu un développement “appréciable” en Algérie durant l’année 2021 atteignant les 7,8 millions d’opérations, contre 4,5 millions en 2020, soit une évolution de 70,25 %. Le montant global des transactions effectuées par internet a atteint l’année dernière 11,200 milliards de dinars, contre 5,4 milliards de dinars enregistrés en 2020.

S’agissant des opérations de paiement à travers les terminaux de paiement électronique (TPE), elles ont avoisiné, selon le responsable du GIE Monétique, les 2 millions sachant que le nombre de TPE en fonction au niveau national est de 40.000 appareils. Le directeur général du GIE Monétique a fait savoir, par ailleurs, que la plateforme d’intégration du paiement électronique “CIBWEb.dz” a permis de certifier 153 web-marchands dont des grandes entreprises publiques et privées qui ont ingéré le paiement électronique sur internet auprès de leurs clientèles détentrices des cartes bancaires et postales.

M. Messaoudene a ajouté que le GIE monétique avait reçu plus d’une centaine de demandes émanant d’acteurs économiques et commerciaux voulant être certifié et homologué en tant qu’acteurs web-marchand.

Cet intérêt démontre, a-t-il souligné, “la confiance des usagers manifestée à l’égard du système de paiement en ligne qui est sécurisé par l’installation des infrastructures techniques aux standards internationaux”.

De son côté, la directrice générale d’Algérie Poste, Baya Hanoufi, a fait état d’une hausse de 400 % des opérations de paiement électronique effectuées par les détenteurs de la carte Edahabia à travers les TPE durant l’année 2021.

Algérie Poste a distribué à ce jour plus de 8 millions de cartes Edahabia et enregistre plus de 150.000 demandes quotidiennes de nouvelles cartes, a précisé Mme Hanoufi, alors que le nombre total de détenteurs de comptes courants postaux (CCP) avoisine les 24 millions. “Aujourd’hui, il y a une véritable nécessité de passer au paiement électronique des différents services. Cela va permettre de désengorger considérablement les agences d’Algérie postes, sachant que la majorité des opérations effectuées au sein de nos agences concernent le retrait d’argent et le paiement des factures (eau, électricité, gaz, téléphones et autres)”, a relevé également la directrice générale d’Algérie Poste.

Le regroupement du réseau des distributeurs automatiques de billets (DAB) et des guichets automatiques bancaires (GAB) au niveau national dans le cadre d’un récent accord conclu entre Algérie Poste et le réseau interbancaire a constitué une “réussite” et va booster le paiement électronique, a souligné Mme Hanoufi.

Appel à la révision du cadre fiscal et juridique

Par ailleurs, la 6ème édition du Forum “Rakmana” a été une occasion de débattre de la situation et des contraintes rencontrées par les acteurs de l’e-commerce et le-paiement en Algérie.

A ce propos, il a été souligné par le président du GAAN, Bachir Tadj Eddine, de la nécessité de la révision du cadre juridique du commerce électronique, notamment la loi 18-05 du 10 mai 2018.

Affirmant qu’il est devenu “urgent de procéder à la révision de ce texte de loi en tenant compte des évolutions intervenues”, M. Tadj Eddine a affiché la disponibilité des membres du GAAN a formulé des propositions dans ce domaine et à les soumettre au gouvernement.

L’autre préoccupation soulevée par le président de la GAAN est celle portant sur le taux de 19 % de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) institué sur les opérations de commerce électronique dans le cadre de la loi de finances 2022, alors qu’il était de 9 % auparavant. “Cette nouvelle taxe de 19 % est venu complètement à l’opposé de ce que nous réclamions à savoir la suppression d’impôts pour l’e-commerce durant trois ans afin d’inciter les commerçants et les clients à l’utilisation des moyens de paiement électronique”, a-t-il mentionné, tout en alertant sur l’émergence d’un “marché parallèle sur Internet plus important que le marché parallèle actuel”.