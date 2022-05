L’entreprise Algérie Télécom et la Banque nationale d’Algérie (BNA) ont signé mardi à Alger, une convention portant sur le paiement en ligne des factures téléphoniques et de l’internet fixes via l’application mobile de la BNA “Wimpay-BNA”.

La convention a été signée par le président-directeur général d’Algérie Télécom, Adel Bentoumi, et le directeur général de la BNA, Mohamed Lamine Lebbou.

Dans une déclaration à la presse, M. Bentoumi a indiqué que les clients d’Algérie Télécom, qui possèdent un compte BNA et qui sont abonnés au service de Banque à distance E-Banking, peuvent effectuer, dorénavant, le paiement de leurs factures téléphoniques ainsi que le rechargement des différents abonnements internet Idoom d’Algérie Télécom (ADSL, Fibre et 4G LTE), via cette application.

Pour ce faire, il suffit de télécharger gratuitement l’application Wimpay-BNA sur le Play Store ou sur App Store et de souscrire au service Wimpay en introduisant les informations relatives au compte bancaire BNA, a-t-il expliqué, ajoutant que cette démarche s’inscrit dans le cadre de la généralisation de la numérisation.

“Cette démarche s’inscrit dans le cadre des efforts consentis par Algérie Télécom et la BNA, offrant ainsi aux citoyens plus de facilité et de confort en leur permettant de payer leurs factures et de recharger leurs abonnements via des moyens sécurisés, rapides et disponibles 24h/24 et 7j/7j”, a indiqué pour sa part M. Lebbou.