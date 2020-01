Les partis signataires du Pacte de l’Alternative démocratique (PAD) n’ont pas obtenu l’autorisation d’organiser leurs «assises nationales pour l’Alternative démocratique et la souveraineté populaire» au niveau de la salle Ali Maâchi de la Safex. Mais loin de se décourager et «malgré ces entraves», le PAD assure que ses assises sont maintenues et se tiendront tout de même au siège du RCD à El Biar.

Réagissant à ce énième refus à travers un communiqué rendu public hier, le PAD déplore qu’«à 24h de la tenue des assises nationales pour l’Alternative démocratique et la souveraineté populaire, les autorités de fait viennent de signifier tacitement le refus de l’organisation de ces assises malgré l’accord écrit de l’administration de la Safex» délivré la semaine dernière.

C’est pourquoi, il «dénonce et condamne énergiquement ce refus supplémentaire et prend à témoin l’opinion publique nationale quant aux atteintes répétées aux libertés fondamentales».

Il estime, à ce propos, qu’«une fois de plus, le pouvoir de fait persiste dans sa démarche autoritaire en refusant toute voix discordante et contraire à sa feuille de route. Aujourd’hui, les professions de foi du pouvoir se heurtent à la réalité de son autoritarisme». Les forces du Pacte de l’Alternative démocratique, dit-il encore, «sont plus que jamais déterminées à poursuivre leur lutte jusqu’à la satisfaction pleine et entière des aspirations légitimes du peuple».

Il est utile de rappeler, dans ce sens, que le PAD a déjà essuyé des refus quant à la délivrance d’autorisation de salles pour organiser deux rencontres durant l’été dernier. Suite à quoi, il s’était rabattu sur la solution de les organiser au niveau des sièges de ses membres.

Comme par le passé, écrit-il dans son communiqué, «les autorités de fait continuent d’user du double langage : un discours officiel teinté d’ouverture et d’apaisement qui contraste avec les faits sur le terrain marqué par le dispositif répressif toujours en place et par la fermeture hermétique du champ politique et médiatique».

Ce qui pousse les forces du Pacte de l’Alternative démocratique à exiger la levée immédiate de toutes les entraves à l’exercice politique pacifique ainsi que la cessation immédiate des atteintes aux libertés démocratiques.n