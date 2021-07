Par Kader M.

Face aux difficultés de la disponibilité de l’oxygène à laquelle font face les établissements publics hospitaliers en cette conjoncture sanitaire particulière et en application des décisions centrales concernant la mise en place de pôles régionaux pour assurer l’approvisionnement régulier de ces derniers en oxygène médicinal, la cellule de wilaya de Jijel, chargée du suivi et de la production de l’oxygène médical pour 15 wilayas de l’Est algérien, a été installée par le wali de Jijel, Abdelkader Kelkal, jeudi après-midi, selon des sources concordantes.

La cérémonie d’installation a regroupé, outre les autorités civiles et militaires, le Secrétaire général par intérim de la wilaya, les directeurs de la santé et de la population représentant les walis de 15 wilayas de l’Est concernées, le sous-directeur de la société algéro-quatarie (AQS) et les représentants des sociétés Lind Gaz et Aurès Gaz.

La cellule en question veillera à assurer l’approvisionnement régulier des établissements publics hospitaliers des 15 wilayas de l’Est, Jijel, Sétif, Constantine, Bordj Bou-Arréridj, Béjaïa, Annaba, Tébessa, Skikda, Oum El Bouaghi, Khenchela, Guelma, Tarf, Mila, Souk Ahras et Batna.

Un plan d’action et un programme de distribution de l’oxygène médical seront mis en place pour approvisionner les wilayas en question à partir de cette semaine, avons-nous appris des mêmes sources. n

