Le Forum d’affaires algéro-français s’est ouvert, hier, à Alger, avec une participation relativement importante d’opérateurs économiques des deux pays pour passer en revue les opportunités d’affaires qui s’offrent aux deux parties.

PAR INES DALI

Ce forum, qui prend fin aujourd’hui, se tient sous le slogan «Algérie – France : pour un partenariat économique rénové». Il est lancé en guise de promesse de voir le bilatéral algéro-français dans le champ de l’économie, de l’entreprise et du commerce se hisser à des niveaux plus importants qu’ils ne le sont actuellement. La présence française dans la coopération économique avec l’Algérie a perdu durant ces dernières années des points importants, notamment avec le départ de Suez et de la RATP. La promesse d’une relance des échanges économiques et commerciaux s’est manifestée hier à travers les déclarations officielles. Ainsi, les Premiers ministres algérien et français, Aïmene Benabderrahmane et Elisabeth Borne, qui ont prononcé chacun une allocation à l’ouverture des travaux de cette rencontre, ont tous deux mis en exergue la volonté des deux pays à renouveler le partenariat d’exception qui lie l’Algérie et la France, souhaitant impulser «une nouvelle dynamique» à la coopération économique, tel qu’exprimé par les Présidents Tebboune et Macron en août dernier. Mais également à la faveur de la nouvelle loi algérienne sur l’investissement.

Aïmene Benabderrahmane n’a pas manqué de présenter les grandes lignes de cette loi lors de ce forum organisé par la Chambre algérienne de commerce et d’industrie et l’organisme public français chargé des investissements internationaux Business France, qui a invité pour l’occasion 70 entreprises françaises de toutes tailles. Il a déclaré que les réformes adoptées en Algérie dans différents secteurs économiques visent à «développer les méthodes de gestion» et à «accélérer le rythme de développement», en ouvrant «la voie à l’innovation et à la créativité des entreprises et opérateurs économiques».

Le Premier ministre a indiqué que l’Algérie a adopté un nouveau code de l’investissement et les textes d’application qui ont été publiés donnent une multitude de garanties. Ce qui permettra d’«encourager les opérateurs à s’impliquer davantage dans la nouvelle dynamique économique algérienne, avec une concurrence loyale». «Notre nouveau modèle de coopération économique est bénéfique aussi bien pour les nationaux que les étrangers. Nous attendons que les instances internationales et régionales chargées des classements traduisent nos efforts dans leurs différents rapports avec objectivité et professionnalisme», a-t-il ajouté, tout en évoquant «la position centrale de l’Algérie en Afrique du Nord». Il a également mis en avant la volonté de l’Algérie d’«instaurer une dynamique durable» dans les échanges bilatéraux en se basant sur «la complémentarité et l’intérêt mutuel», ainsi que la volonté de «diversifier l’économie et sortir de la dépendance aux hydrocarbures», citant l’agriculture, la production de médicaments, les énergies renouvelables et les infrastructures.



Les entreprises françaises «prêtes»

Prenant la parole à son tour, la Première ministre française Elisabeth Borne a, elle aussi, indiqué qu’il s’agit, pour les deux pays, de «construire des liens durables et mutuellement bénéfiques», affirmant que la tenue de ce forum économique «est un symbole fort» et que «la France a toujours été un partenaire majeur de l’Algérie». Dans ce sens, elle a relevé que la France est le second partenaire en termes commerciaux avec un volume d’échange qui ne cesse d’augmenter. C’est, surtout, a-t-elle poursuivi, «le premier investisseur hors hydrocarbures en Algérie». Ce qui, selon Mme Borne, est bien la preuve que les entreprises de son pays sont là pour construire. Pour elle, il n’est pas question de se cantonner à un secteur unique, mais de bâtir des liens durables et mutuellement bénéfiques dans tous les domaines. Faisant le constat que l’Algérie est engagée dans une «entreprise ambitieuse» de diversification de son économie, elle poursuit que les entreprises françaises sont «prêtes à participer à ce mouvement, à contribuer à l’amplifier», avant de relever : «La Déclaration d’Alger établit une liste de secteurs d’avenir, nous devons nous en saisir. J’ai la conviction que nous serons plus forts ensemble, la conviction que la coopération entre les entreprises algériennes et françaises peut être à l’origine de grandes réussites.»



La jeunesse, un atout majeur

L’autre conviction de Mme Borne est que l’avenir de la coopération bilatérale passe par les échanges, les accords et la détermination des deux pays, mais également par la jeunesse. «Ce sont nos jeunes qui, bien souvent, entreprennent, nous poussent à nous remettre en cause et innover. Les jeunes ont envie de faire, d’agir, ce sont les faiseurs d’initiatives et d’idées. Ils construiront ce que seront nos économies et nos sociétés demain. Ils construiront aussi ce que sera la relation entre la France et l’Algérie. Nous devons multiplier les ponts entre nos jeunesses, mettre en place les coopérations éducative, culturelle et entrepreneuriale qui leur permettront de se parler, de se comprendre et d’avancer dans la même direction», a-t-elle estimé, tout en notant que l’Algérie prend «la voie de l’attractivité» avec le nouveau code d’investissement.

Revenant sur la Déclaration d’Alger que Abdelmadjid Tebboune et Emmanuel Macron ont signée en août 2022, elle a soutenu que ce «texte ambitieux nous lie, nous engage à avancer dans de nombreux domaines comme la transition énergétique, le numérique, la santé, l’agroalimentaire ou encore l’industrie». «Un texte «auquel il faut maintenant donner vie», a-t-elle résumé.

De son côté, le vice-président du patronat français (Medef), Fabrice Le Saché, a salué auprès de l’AFP le rôle du président Macron, venu rencontrer M. Tebboune fin août à Alger pour relancer les relations bilatérales. «Il a suscité une ambiance et l’ambiance ça compte» pour le milieu des affaires, s’est-il félicité.

A noter qu’en plus de rencontre B to B prévues entre les opérateurs économiques des deux pays, un panel s’est tenu, la matinée, sous l’intitulé : «Le Climat des affaires : investir en Algérie – investir en France», avec une partie dédiée au segment «Startup et Numérique» et un autre appelé «Grands témoins» ayant fait intervenir des exemples de chefs d’entreprises qui ont réussi.

L’après-midi a été consacrée à deux tables rondes, la première ayant porté sur «Les énergies renouvelables, la transition énergétique et environnementale» et la seconde sur «L’équipement et l’industrie pharmaceutique et parapharmaceutique». Le grand laboratoire Sanofi était de la rencontre. Deux autres tables rondes sont programmées pour aujourd’hui, l’une sur «l’industrie agroalimentaire et le machinisme agricoles» et l’autre sur «Les industries de transformation et la sous-traitance». <