La session parlementaire ordinaire 2022-2023 s’est ouverte hier pour ses deux Chambres, l’APN et le Conseil de la Nation (Sénat). Plusieurs projets de loi sont au programme, à commencer par le projet de loi de finances pour 2023, qui comprend les mesures tant attendues en faveur du pouvoir d’achat, à savoir la révision des salaires et des pensions de retraite ainsi que l’augmentation de l’allocation chômage.

PAR INES DALI

Le président de l’Assemblée populaire nationale (APN), Brahim Boughali, n’a pas manqué de saluer, dans son discours d’ouverture devant les députés, «ces décisions prises à la veille de la rentrée sociale par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune».

D’autres projets de loi sont au menu de la présente session et les membres des deux Chambres du Parlement auront du pain sur la planche. Députés et sénateurs devront examiner, entre autres, le projet de loi organique sur l’information souvent évoqué mais à chaque fois remis à plus tard alors qu’il est tant attendu par la corporation pour pouvoir y voir plus clair. Il y a également le projet de loi relatif à l’activité audiovisuelle, celui relatif au financement du terrorisme et au blanchiment d’argent, outre la révision du code des collectivités locales.

Le projet de loi consacré au rassemblement pour le renforcement de l’unité nationale est aussi au menu de la session parlementaire du fait de son importance. Il tient une place de choix et le président de l’APN a évoqué, à ce titre, la paix et la stabilité que connaît le pays. «La sécurité et la stabilité que connait l’Algérie, a-t-il dit, sont le fruit de la volonté sincère du président de la République». Elles ont été également rendues possibles « grâce aux institutions du pays qui ont prouvé leur cohésion avec leur patrie et leur peuple, en tête desquelles l’Armée nationale populaire (ANP)», a-t-il ajouté dans son allocution d’ouverture.

Dans ce registre, il a cité «les grandes étapes» franchies par l’Algérie, soulignant que cela dénote «une volonté politique forte et sincère, exprimée et traduite par le Président à travers un programme ambitieux et des promesses formulées lors de sa campagne électorale ; des promesses qui se concrétisent jour après jour». Pour sa part, le président du Conseil de la nation, M. Salah Goudjil, a affirmé dans une allocution, que l’Algérie amorce, à peine trois ans après l’élection du Président Abdelmadjid Tebboune, « une importante étape marquée par la concrétisation successive de ses 54 engagements ». Il a estimé que « la réalisation de l’autosuffisance et l’exploitation de toutes les potentialités du pays sont de nature à conforter davantage les décisions politiques de l’Algérie et renforcer sa voix », jugeant que « le point le plus important à retenir est que l’Algérie n’a pas de dette extérieure ».

S’il est certain que les projets de loi susmentionnés sont programmés pour la présente session, dont bon nombre ont été déjà adoptés lors des différentes réunions du Conseil des ministres, d’autres pourraient, par ailleurs, y être proposés par les députés, notamment celui concernant directement l’organisation de la Chambre basse dans laquelle ils siègent. Il s’agit de l’éventualité qu’ils remettent sur le tapis la question de la levée de l’immunité parlementaire, entre autres. Mais d’une façon générale, c’est le règlement intérieur qui devrait être revu pour le mettre notamment en conformité avec la Loi fondamentale du pays adoptée en 2020, sachant que celui existant et datant de 1997 est devenu obsolète.

Un premier pas a été fait par le président de l’APN et la Commission des affaires juridiques et administratives chargée de cette mission a déjà recueilli les propositions d’amendement des groupes parlementaires lors de la précédente session. Une session au cours de laquelle des actions étaient attendues de la part des députés, comme le dépôt de proposition de loi par exemple ou encore le contrôle de l’action de l’Exécutif comme stipulé dans la nouvelle Constitution. Ce qui n’a pas été le cas et qui a fait dire que ce serait peut-être une autre chambre d’enregistrement, comme on en a déjà vu.

Les cérémonies d’ouverture de l’APN et du Conseil de la nation se sont déroulées en présence des présidents des deux Chambres, Brahim Boughali et Salah Goudjil, du Premier ministre Aïmene Benabderrahmane et des membres du gouvernement. L’ouverture de cette session intervient conformément aux dispositions de l’article 138 de la Constitution et de l’article 5 de la loi organique définissant l’organisation et le fonctionnement de l’APN et du Conseil de la nation, ainsi que les relations fonctionnelles entre les deux Chambres du Parlement et le gouvernement. n