Par Sihem Bounabi

La première édition du Forum international de la femme (FIF), organisé par la Confédération générale des entreprises algériennes (CGEA), a débuté, hier, au Centre International des Conférences à Alger.

Organisé sous le haut parrainage du président de la République, et présidée par la présidente du CGEA, Saïda Neghza, le forum a été marqué hier par la participation du plusieurs ministres, de personnalités politiques et de représentants du corps diplomatique accrédités en Algérie.

Près de 3.000 femmes algériennes chefs d’entreprises et porteuses de projets en plus de deux cents chefs de projets étrangères étaient également présentes à cette rencontre internationale placée sous la thématique, «La contribution de la femme algérienne dans le développement de l’économie nationale».

A l’ouverture des travaux, le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, dans une allocution prononcée en son nom par la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaouthar Krikou, a mis en exergue «l’importance accordée à la place de la femme dans le développement socio-économique de l’Algérie qui est une des priorités du programme tracé par le président de la république et que le gouvernement s’applique à mettre en œuvre.»

Le premier Ministre a ainsi souligné que «l’Etat algérien attache une importance constante à la promotion de la place de la femme dans tous les domaines, en renforçant sa présence au centre des différentes stratégies et programmes, aux côtés de l’homme, car étant un vivier de l’élément humain sur lequel l’on mise pour le développement du pays».

Chiffre à l’appui, il a précisé que 62% des étudiants universitaires sont des femmes, soulignant à ce propos la forte présence de la femme dans l’administration publique avec 900.000 fonctionnaires, soit 41% du nombre global des fonctionnaires. Il a également ajouté que 21.500 femmes dans les administrations publiques occupent des postes supérieurs, dont 1209 sont nommées aux fonctions supérieures de l’Etat. Il a également insisté sur la volonté du gouvernement de lutter contre le chômage des femmes à travers «la promotion de l’entrepreneuriat féminin et de la participation de la femme aux efforts de développement, avec en priorité la réduction du taux de chômage en milieu féminin, l’octroi de facilités et d’avantages pour une plus forte adhésion de la femme au domaine économique».

Le Premier ministre, ministre des Finances a ainsi précisé que la femme participe activement et efficacement à l’économie par le biais de plus de 41.500 micro-entreprises dans le cadre de l’Agence nationale d’appui et de développement de l’entrepreneuriat et de l’Agence nationale de gestion du microcrédit (ANGEM) et l’inscription de plus de 175.000 femmes au registre de commerce en 2021.

Par ailleurs, le Premier ministre a ajouté que «le renforcement du rôle associatif de la femme représente l’une des priorités pour le Gouvernement».

De son côté, Saida Neghza, présidente de la CGEA, estime que la tenue de «ce forum est pour affirmer la volonté de la femme algérienne d’être en diapason avec le programme du gouvernement pour la relance économique nationale» ajoutant qu’ il s’agit aussi d’«affirmer la position de la femme dans la société algérienne et sa forte contribution dans la promotion économique et sociale de l’Algérie et son rôle dans la construction d’un état de droit».

La présidente du CGEA a également mis en exergue le rôle de la confédération dans la promotion sociale et économique et contribuer à «établir un variable dialogue sur le rôle de la femme dans le développement socio-économique de l’Algérie».

Il est à noter que les organisateurs ont tenu à souligner que l’objectif de cette rencontre de deux jours vise notamment à «revisiter le chemin parcouru dans le processus d’émancipation de la femme algérienne, et de situer la place et le rôle joué par les femmes dans l’histoire contemporaine de l’Algérie».

Dans cette optique, sept panels rythmeront les débats autour des thématiques de «Femme et Gouvernance: la femme dans la société algérienne et sa présence dans l’échiquier de décision politique et économique», «Femme et Education, formation et employabilité : la femme dans la création de pôles d’excellence et de passerelles entre l’université et le monde du travail», «Femme et Climat des affaires : de la réforme financière à la créativité dans l’offre pour encourager l’investissement féminin», «Femmes et Diversification de l’économie : la femme dans les encouragements vers le développement local et le développement durable», «Femme et Economie verte : la femme, acteur principal dans le succès de la transition vers l’économie verte», «Femmes et numérique : la femme, facteur important dans la promotion de l’attractivité des métiers du numérique au près des femmes» et «Femmes et Culture».

Au terme de ces deux journée, les organisateurs aspirent à ce que les participants formulent «des propositions concrètes visant à lever les disparités entre le discours et la réalité, entre les lois émancipatrices et les pesanteurs sociétales, et de situer les insuffisances de l’approche juridique dans le traitement des déséquilibres sociaux, et de mettre en exergue les étapes franchies par la femme algérienne et les prouesses réalisées dans tous les secteurs d’activités, aussi bien en Algérie qu’à l’étranger». Il s’agit également de «de proposer les mesures allant dans le sens de la levée des contraintes objectives relevées et proposer les voies d’action politiques, juridiques, sociétales permettant une plus grande implication de la femme algérienne aussi bien dans la gouvernance politique qu’économique». n

