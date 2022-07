Les travaux du Forum d’affaires algéro-italien, ont débuté lundi à Alger, sous la co-présidence du Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, et le président du Conseil des ministres italien, M. Mario Draghi.

Ce forum, qui se tient au Centre International des Conférences (CIC), sous le slogan “Algérie-Italie : vers une nouvelle approche de partenariat économique”, est marqué par la participation de plus de 500 hommes d’affaires, dont 180 Italiens représentants divers secteurs.

Cet évènement de deux jours est organisé par les ministères des Affaires étrangères des deux pays, en collaboration avec la Chambre algérienne de commerce et d’industrie (CACI) et l’Agence italienne pour le commerce extérieur (ICE), et ce, en marge du 4ème Sommet intergouvernemental algéro-italien.

Il vise principalement à renforcer les relations économiques et commerciales bilatérales et à générer des partenariats durables entre les communautés d’affaires des deux pays. Après la séance d’ouverture officielle, des exposés seront présentés sur les opportunités de partenariat économique en Algérie et en Italie, et les instruments de soutien financier aux entreprises.

Au deuxième jour de cet événement, quatre tables rondes thématiques sont programmées concernant divers secteurs: “l’Industrie agro-alimentaire, la pêche et l’aquaculture, et machine agricoles”, “la transition énergétique et les énergies renouvelables”, “l’équipement et l’industrie pharmaceutique” et enfin “les infrastructures physiques BTPH et TIC”.