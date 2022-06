Depuis l’annonce, le 16 juin dernier, par la Société algérienne des énergies renouvelables (Shaems) de la prorogation pour la deuxième fois du délai de remise des offres par les entreprises voulant participer au projet de production de «1000 mégawatts en énergie solaire photovoltaïque dénommé Solar 1000 MW», beaucoup d’encre a coulé quand bien même Shaems en a expliqué les raisons.

En effet, on lit dans le communiqué de cette société que «la décision de prorogation de délai fait suite à la demande des investisseurs nationaux et internationaux participant au projet Solar 1000 MW car souhaitant approfondir leurs études techniques et financières». Toujours est-il que cela n’a pas empêché de faire planer des doutes sur les raisons invoquées par les rédacteurs du communiqué.

Toutefois, et à propos de ce rapport, l’expert et consultant en énergies renouvelables, Mouloud Bakli, a, lors de son intervention à l’occasion de la présentation d’une synthèse sur les enjeux de la sécurité énergétique du pays, organisée hier à Alger par la Confédération algérienne du patronat citoyen (CAPC), livré son opinion sur le sujet en question. Ce dernier, installé à Dubaï et patron d’une entreprise d’engineering, convié à prendre part à un panel de discussion autour de cette synthèse, fruit d’une étude menée par Abdelmadjid Attar, expert en énergie, ancien PDG de la Sonatrach et ex-ministre de l’Energie, ne sait pas empêché de dire en substance que «ce report de la date d’ouverture des plis est une bonne chose dans la mesure où cela peut être très bénéfique pour le pays». Poursuivant dans ce sens, en confiant, compte tenu de son expérience professionnelle, «quand bien même ce report peut faire perdre au pays l’équivalent de 1,5 milliard de dollars par jour, ces pertes seront remboursées en moins de vingt-cinq ans». Arguant en outre «ce report d’ouverture des plis va permettre de donner une autre opportunité aux sociétés qui ne se sont pas manifestées, d’autant plus qu’elles possèdent un savoir-faire indiscutable en matière d’énergie photovoltaïque solaire». Et de finir par lâcher : «A vrai dire, la majorité des soumissionnaires au projet «Solar 1000 MW» ne sont que de petits opérateurs et on peut donc comprendre qu’à travers ce report, la société Sheams a cherché d’avoir à faire qu’à de grosses cylindrées dans le domaine, autrement dit, de renommée mondiale». Toujours dans ce même sillage, Mouloud Balki, interrogé par Reporters à la fin des débats animé par le dit panel, juge que «la soumission de grandes sociétés dans le domaine ne peut être que bénéfique pour le pays, au contraire d’opérateurs de petites envergures sur le plan potentiel de réalisation d’immenses périmètres de panneaux solaires et tout le corollaire de technicité que cela nécessite. De plus, les grandes sociétés peuvent décrocher facilement des lignes de crédits à l’international au contraire de nos opérateurs nationaux qui, une fois retenus, vont solliciter les banques publiques afin de leur accorder les prêts financiers qu’ils leur seront nécessaires pour être dans les délais de livraison fixés dans le cahier des charges.» Et de préciser enfin : «L’envergure de Solar 1000 MW nécessite un recours à un financement extérieur.»

Il convient de rappeler enfin que l’Algérie, qui a pour objectif de diversifier ses sources énergétiques, à travers un programme de développement des énergies renouvelables, permettant la production de 15 000MW d’électricité à l’horizon 2035, dont 4000 MW d’ici à 2024, a programmé la réalisation de centrales photovoltaïques, qui doivent produire au total 1000 MW. Dans cette perspective, 11 sites pour la réalisation du projet de«Solaire 1000», qui comprend des stations de production d’énergie solaire d’une capacité globale de 1000 mégawatts, ont été retenus. Un premier avis d’appel d’offres avait été annoncé pour le mois de juin 2021, avant que ne soit publié, le 29 décembre 2021, ouvert aux investisseurs nationaux et étrangers. Ils avaient donc jusqu’au 30 avril 2022 pour envoyer leurs offres techniques et financières.