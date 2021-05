La compagnie aérienne nationale Air Algérie a annoncé samedi dans un communiqué, son programme de vols et les tarifs des voyages, suite à la décision relative à l’ouverture partielle des frontières aériennes. « Conformément aux décisions des autorités algériennes relatives à l’ouverture partielle de l’espace aérien sur l’International, Air Algérie a le plaisir de vous accueillir à bord de ses avions dès le 1er Juin 2021, dans le strict respect des exigences sanitaires », a précisé la même source. « Les conditions d’entrée aux pays desservis, ainsi que le programme de vols restent soumis aux décisions des autorités compétentes de chaque pays », a expliqué le communiqué. S’agissant du programme de vols, Air Algérie, a indiqué que le vol Constantine-Tunis-Constantine se fera tous les vendredis, Alger-Istanbul-Alger (tous les dimanches), Alger-Paris (ORY)-Alger (tous les mardis et jeudis), Alger-Marseille-Oran (tous les Samedis) et celui de Alger-Barcelone-Alger (tous les mercredis). A propos des tarifs, Air Algérie a précisé que les indications tarifaires à partir de l’étranger sont arrêtées comme suit : au départ de Tunis : 591 dinars tunisien l’aller-retour (TTC), au départ de Istanbul : 686 dollars l’aller-retour (TTC), au départ de Paris : 518 euros l’aller-retour (TTC), au départ de Marseille : 391 euros l’aller-retour (TTC) et au départ de Barcelone : 317 euros l’aller-retour (TTC). En supplément, ajoute le communiqué, les frais de confinement fixés à 41.000 DA (TTC) sont payables selon l’équivalent en monnaie étrangère (applicable uniquement pour destination étranger-Algérie).

