Les travaux de la 26ème édition de la Journée de l’Energie ont été ouverts, samedi à Alger, en présence du plusieurs membres du gouvernement et des experts dans le secteur énergétique.

Placée sous le thème “60e anniversaire de l’indépendance : pour une transition énergétique avec l’hydrogène vert”, l’ouverture de cette Journée d’étude a vu la présence du ministre de la Transition énergétique et des Energies renouvelables Benattou Ziane, le ministre de l’Energie et des Mines Mohamed Arkab, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Abdelbaki Benziane, et du ministre de l’Industrie Ahmed Zeghdar.

Cette édition a été également marquée par la participation des étudiants de l’Ecole nationale polytechnique.

Plusieurs conférences seront animées durant cette journée, portant sur des thématiques en relation avec la transition énergétique comme le programme national de maîtrise de l’énergie, l’hydrogène, le potentiel géothermie national, et la contribution du patrimoine forestier dans cette transition.