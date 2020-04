La Direction du commerce de Sidi Bel Abbès a autorisé l’ouverture de deux espaces de vente de produits alimentaires, au niveau des cités 1 500 logements AADL « le Bosquet » et la cité 800/Logements sociaux locatifs, située à la route de Tessala, dans la ville de Sidi Bel Abbès. Les deux marchés de proximité seront ouverts le long du mois de Ramadhan, afin de permettre aux locataires des deux cités éloignées du centre-ville d’acheter des légumes, fruits, produits laitiers et leurs dérivées et aussi ceux de large consommation sur place sans les contraindre à se déplacer au centre-ville. Une décision qui a été bien accueillie par les habitants des deux cités qui trouvaient beaucoup de peine à se déplacer en cette période de confinement surtout que tous les moyens de transports ont été suspendus. La Direction du commerce, avec la collaboration des opérateurs économiques et des associations locales, a lancé une caravane de solidarité vers les zones déshéritées des communes de la wilaya où des colis de produits alimentaires seront distribués aux familles nécessiteuses. N. B.

