Le coup d’envoi officiel de la 25e édition du Salon international du livre d’Alger (Sila) sous le slogan «le livre… passerelle de mémoire» sera donné aujourd’hui, au Palais des expositions aux Pins Maritimes à Alger (Safex) après deux années d’absence à cause de la pandémie du Covid-19. Cette édition 2022, dont l’Italie est le pays invité d’honneur, marque un retour en force du plus grand rendez-vous culturel et commercial en Algérie, avec une participation record de 1250 exposants de 36 pays. Plus de 300.000 titres dans divers domaines littéraires et scientifiques seront exposés à la vente au public, selon les organisateurs.

Par Sihem Bounabi

Après deux années difficiles, et dans un contexte de crise aigüe qui n’est pas près de s’estomper en raison du recul certain du lectorat et de la cherté du livre, d’où la décision des pouvoirs publics de ne pas faire payer les stands, les maisons d’édition algériennes retrouvent le chemin du Palais de la Safex avec une prudente satisfaction du répit après l’étouffement du marché et la crainte de perspectives que la fermeture de nombreuses librairies, récemment, annoncent sombres.

Entre les deux, les professionnels du secteur ont l’espoir d’un véritable engagement du gouvernement et du ministère de la Culture et des arts, leur tutelle, en faveur de l’édition et du livre comme un produit indispensable. Une espérance qui se manifeste à travers la pléiade de nouveautés qu’ils proposent aux visiteurs du Sila dans les différentes catégories littéraires.

Outre les thèmes d’histoire et de mémoire, dominants en raison du 60e anniversaire de l’indépendance, les différentes maisons d’édition ont également concocté un riche programme de rencontres avec leurs auteurs et de vente-dédicaces, renouant ainsi avec une des traditions les plus populaires de la manifestation. Ces évènements seront organisés au niveau des stands d’expositions des édition les plus emblématique du champ, à l’instar des éditions Casbah, Chihab, Barzakk, Dalimen, Koukou, Frantz Fanon, Medias Plus, Hibr, ANEP et d’autres.

Concernant les nouvelles publications, il y aura pour tous les goûts avec au menu des romans, des recueils de nouvelles et de poésies, des essais historiques ainsi que des beaux livres.

Aux édition Dalimen, les lecteurs pourront découvrir le premier roman d’Adib Benazzi intitulé «Marée basse», «Le pantin rêveur» d’El-Bahdja Sari et l’ouvrage intitulé «A mes amis de la montagne» de l’écrivain norvégien Egil Magne Hovdenak qui a séjourné durant différentes période en Kabylie.

La Kabylie sera également au cœur de l’ouvrage «La Kabylie en partage» de Dominique Martre publié aux éditions Koukou. Les éditions Koukou seront ainsi présentes avec plusieurs nouveauté, dont le recueil de nouvelles de Pierre Amrouche, fils de Jean El Mouhoub Amrouche, qui publie son premier livre en Algérie intitulé: «Le chien de ta mère». Ce recueil de nouvelles est une ode aux mythes et les rites des peuples africains.

La poésie est aussi au rendez-vous de cette 25e du Sila avec notamment le recueil de poésie de Keltoum Deffous, intitulé «Le Foulard rouge de ma colère» publié aux éditions Medias plus. L’art contemporain algérien est aussi dans la liste des nouveautés de cette année avec la publication chez Casbah édition de l’ouvrage «M’hamed Issiakhem. Ma main au feu… Portrait à l’encre», de Benamar Médiène, qui aborde dans cet ouvrage le terrible vécu et l’œuvre picturale magistrale du célèbre peintre algérien. Les éditions Barzakh présenteront plusieurs nouvelles publications dont l’excellent ouvrage de Malika Rahal «1962, une histoire populaire» sur lequel nous reviendrons dans nos prochaines éditions. Leur stand abritera par ailleurs des ventes dédicaces très attendues par les lecteurs, il s’agit notamment de «LA Maison Atlas» d’Alice Kaplan. Traduit de l’américain par Patrick Hersant et explore la question de l’héritage juif algérien dans le contexte de l’Algérie contemporaine. Ainsi que le beau livre «Son Œil dans ma main», de Kamel Daoud et du photographe Raymond Depardon . Ce beau livre, réalisé en coédition avec les éditions françaises Images Plurielles, est à l’origine d’une exposition qui porte le même nom à l’Institut du monde arabe (IMA) de Paris, et qui se poursuivra jusqu’au 17 juillet prochain.



A la découverte de la littérature italienne

L’Italie, pays invité d’honneur, a également concocté un riche programme de rencontres culturelles qui débuteront samedi prochain reflétant «la profondeur des relations historiques entre les deux pays».

Le soutien de l’Italie à la lutte du peuple algérien pour son indépendance sera abordé à travers notamment la découverte des personnalités représentatives des solidarités italiennes en faveur de l’Indépendance de l’Algérie à l’instar d’Enrico Mattei. A cet effet, le programme culturel du pavillon italien débutera lors de la journée de samedi avec une conférence consacrée au «Roman historique» animé par l’éditrice italienne Stefania Auci. Cette rencontre sera suivie par une table ronde autour de la thématique de la traduction des romans algériens ; la journée de dimanche sera quant à elle consacrée à la solidarité du peuple italien envers la cause algérienne animé par des écrivains et essayiste Italiens. De même à l’occasion du Sila 2022, sera présenté l’ouvrage «Enrico Mattei et l’Algérie, un ami inoubliable (1962-2022)», un recueil de témoignages et de documents d’archives sur le militant anticolonialiste et industriel italien consacrés notamment au soutien d’Enrico Mattei au combat des Algériens pour l’indépendance en plus de documents historiques et diplomatiques italiens.

Imprimé en Algérie pour le compte de l’Ambassade d’Italie aux éditions Barzakh, l’ouvrage est traduit de l’italien vers le français et l’arabe

L’ouvrage est illustré également par une galerie de photos, écrits et articles d’archives.



Histoire, hommage et littérature au cœur du programme culturel

Le programme culturel du 25e Sila sera inauguré, dès demain, dans la matinée, soit dans la matinée de vendredi à partir de 10h du matin en présence de la ministre de la Culture et des Arts Soraya Mouloudji, des représentants de l’Italie et de Mohamed Iguerb, commissaire du Salon international du Livre d’Alger.

Le programme culturel du Sila 2022 débute par une séance hommages et évocations intitulée «Ils/Elles nous ont quittés.» afin de rendre hommage à de nombreuses personnalités du monde de la culture et des arts emportés par la pandémie ces deux dernières années. L’écrivain et journaliste Rochdi Redouane évoquera également lors de cette séance inaugurale le parcours de Merzak Bagtache, Mouloud Achour, Abdelmadjid Merdaci, Hadj Miliani, Djoudi Attoumi, Khelifa Benamara, Ali El Kenz, Lamine Bechichi, Oum Sihem (Ammaria Billal de son vrai nom), Messaoud Djennas, Mohamed Rekhila, Amar Guerfi, Abdallah Bennour, Mahmoud Ben M’rabet, M’hamed Benzekkour, Manaf El Saïhi, Athmane Oustani.

La rencontre traditionnelle «Rendez avec l’Histoire» sera marquée cette année par la célébration du 60e anniversaire du 19 mars 1962, Fête de la Victoire. A cet effet, deux rencontres sont également prévues ce vendredi. La première intitulée «C’était le 19-Mars 1962» qui marque un retour sur cette journée historique et qui sera animée par le Commandant Azzedine. Officier de l’ALN, membre du CNRA, ancien chef de la Zone autonome d’Alger, et les historiens Hassan Remaoun, Sofiane Loucif et Mohamed Bounaâma.

Une seconde rencontre sur la thématique de l’écriture de l’histoire en après-midi dès 14h30 intitulé l’«édition, l’Histoire et le livre de mémoire». Il est précisé sur le site de Sila que cette rencontre réunira des éditeurs actifs sur le registre mémoriel, en tentant de décrypter leurs motivations et démarches. Chaque éditeur sera accompagné d’un auteur ayant récemment publié ou dont l’ouvrage est considéré comme une contribution de qualité à l’écriture mémorielle et à l’Histoire. La rencontre modérée par le journaliste Nordine Azzouz sera animée par les historiens Daho Djerbal et Fouad Soufi, le journaliste et écrivain Mohamed Balhi, les éditeurs Selma Hellal des Éditions Barzakh, Yacine Hannachi des Éditions Média-Plus et Abdallah Cheghnane des éditions Dahlab.

Par ailleurs comme de coutumes, le Haut Commissariat à l’Amazighité (HCA) participe également à cette 25e édition du Sila avec 27 nouveaux titres en tamazight parus en 2021 dans plusieurs domaines, notamment la littérature et la traduction, outre des publications sur des travaux scientifiques présentés dans le cadre des séminaires organisés périodiquement par le HCA pour la promotion du livre amazigh. Des séances de ventes dédicaces au niveau du stand du HCA, et des maisons d’édition publiques et privées ayant contribué à la publication de ces nouveaux titres sont également prévues, avec l’organisation de plusieurs activités et conférences culturelles thématiques avec la participation de spécialistes dans la culture et la langue amazighes.

Il est également à noter que la délégation de l’Union européenne (DUE) sera présente au 25e Sila, avec notamment l’organisation des 13e «Rencontres euromaghrébines des écrivains» le 26 mars à partir de 10h30 sur le stand de la DUE. Le thème de cette année est «la jeunesse en Action». Selon la DUE cela reflète la volonté «de faire de l’année 2022 celle de la jeunesse, avec notamment l’objectif d’aider les jeunes à devenir des citoyens actifs et engagés, de promouvoir les possibilités qui leur sont offertes et d’intégrer leur point de vue dans les politiques de l’Union». Notons également que la journée 31 mars sera entièrement consacrée au programme Erasmus pour les jeunes étudiants désireux de poursuivre leurs parcours universitaires dans les pays de l’UE.



Visites virtuelles et achat de livre numérique

Pour la première fois de son histoire, le Sila annonce la mise en ligne d’une plateforme virtuelle qui permettra à ceux qui ne pourront pas se déplacer à la Safex des visites virtuelles et de faire des achats en ligne.

Mohamed Iguerb, le commissaire du Sila 2022, a expliqué que cette initiative ouvrira les portes du Salon «à tous les Algériens pour qu’ils puissent participer à cette grandiose activité à distance et de pouvoir acheter des livres en ligne». De son côté Djaoued Salim Allal, directeur général de l’entreprise Adex, concepteur de la plateforme, souligne qu’«avec cette plateforme, les internautes pourront se balader au sein du Salon, choisir des livres et passer des commandes pour les recevoir chez eux. Ils pourront également assister aux conférences et aux différentes activités de cette 25e édition du Salon du livre».

Nouveautés littéraires Sila 2022…

KOUKOU Editions

Mon islam, ma liberté

Kahina Bahloul est la première femme imame en France. Née d’un père kabyle issu d’une famille de marabouts et d’une mère française d’origines juive et catholique, elle a grandi en Algérie où elle a vécu au plus près la montée de l’intégrisme. Spécialiste de la mystique musulmane et plus particulièrement de l’œuvre d’Ibn ‘Arabi, le grand mystique andalou, elle décide de s’engager plus activement à la suite des attentats de 2015.

Revendiquant, sur la base de sources classiques, la légitimité pour une femme d’être imame, de diriger les prières et d’enseigner, elle fonde en 2019 la mosquée Fatima, d’inspiration soufie, ouverte aux femmes voilées ou non, mais aussi aux non-musulmans. À l’image de la reine berbère résistante dont elle a hérité le prénom et le caractère, Kahina Bahloul est aujourd’hui présente sur tous les fronts pour évoquer la possibilité d’un islam moderne et libéral.

Pour la première fois, cette femme de dialogue et de paix nous fait partager sa pensée. C’est l’occasion pour elle d’explorer la diversité et la spiritualité inscrite dans ses origines, de témoigner de son parcours et d’expliquer sa vision d’un islam enfin affranchi des peurs et des scléroses.

Format : 145 X 225 mm

Nombre pages : 208

Prix public : 1500 DA

Kateb Yacine et Debza au cœur du Printemps berbère

À travers la troupe Debza et son parrain Kateb Yacine, l’auteure revisite la face méconnue du Printemps berbère dans ses prolongements algérois. Engagés dans les comités universitaires autonomes avant d’investir les planches par le chant et le théâtre, les comédiens-amateurs étaient en première ligne dans la lutte pour une Algérie démocratique, et la réhabilitation de son identité plurielle.

«Langues au poing», Kateb Yacine et «ses» jeunes ont jeté des passerelles entre les communautés, que les manipulateurs de l’ombre tentent encore de dresser les unes contre les autres pour neutraliser leur quête commune d’émancipation citoyenne.

Ce travail de recherche au long cours, basé sur des témoignages inédits, révèle les luttes des années 1980 face au régime du parti unique. A l’unité de pensée des patriotes à gages, les contestataires ont opposé la mobilisation dans la diversité des convictions ; aux slogans des courtisans, la lucidité des débats contradictoires, parfois virulents mais toujours solidaires face à l’adversité.

Une époque révolue ? Non, plutôt les prémices d’une longue marche vers un nouveau printemps qui, quatre décennies plus tard, peine à éclore. Au moment où une chape de plomb autoritaire paralyse le pays et étouffe les aspirations de la jeunesse, l’esprit de Kateb Yacine appelle à redéployer l’étendard de la résistance et de la liberté. C’est la seule voie pour gagner «la guerre de 2000 ans»…

Format : 155 X 240 mm

Nombre de pages : 336

Prix public : 1200 DA

Le chien de ta mère

De Lomé, au Togo, Pierre Amrouche est allé à la rencontre des Africains pour en connaître les mythes, les rites et leur oralité légendaire. A travers la fiction ancrée sur des savoirs ancestraux qui se transmettent entre initiés, on découvre toute la tendresse de l’auteur pour des pays, des peuples, un continent choisi comme repaire, loin des clichés coloniaux de l’homme blanc.

Ces nouvelles, nées de la vie «africaine» de l’auteur, ne sont que la traduction esthétique d’une existence consacrée au continent dont elles portent la marque. Sa vie, son action renouent peut-être avec le désir d’africanité de Jean Amrouche, son père, qui signifie paix et liberté pour son pays, mais aussi pour l’ensemble du continent africain arrosé par le sang des ancêtres, noirs et blancs, pour recouvrer leur dignité.

Pierre Amrouche est né à Paris le 25 novembre 1948. Expert international en art africain et en arts premiers, poète, photographe, il vit au Togo, sa principale source d’inspiration.

Auteur de nombreuses publications (poésie, études et articles sur les cultures africaines), Le chien de ta mère est son premier recueil de nouvelles.

Format : 135 X 205 mm

Nombre de pages : 132

Prix public : 800 DA

La Kabylie en partage. Dans l’intimité des femmes

Années 1970 : la bourgade kabyle de M’Chedallah. Une jeune femme de 22 ans, Dominique Martre, rejoint

son poste d’enseignante au titre de la coopération. Durant une année, elle noircit les pages de son journal (près de mille pages), y consigne tout ce qu’elle découvre, partage, observe : elle entre dans les maisons, des femmes l’accueillent à leur table, elle accède à l’intimité de leur vie quotidienne… Peu à peu c’est la société locale dominée par des figures masculines qui se dévoile et prend forme. Commencent à se dessiner des «histoires de vie» marquées par l’ombre et le poids de la colonisation (M’Chedallah s’appelait alors Maillot), par l’émigration, par les conflits générationnels, entre tradition et modernité…

Revenue en France, elle cherche comment restituer et transmettre quelque chose de ce vécu, de cette expérience bouleversante et enrichissante. Les années passant, elle retourne à plusieurs reprises en Algérie, retrouve certains de ses anciens élèves restés là, d’autres ayant émigré, trouve finalement la forme qu’elle va donner à son livre : plus que des «histoires de vie», les portraits d’hommes et de femmes, attachants et singuliers, articulant hier et aujourd’hui, histoire individuelle et vécu collectif, ici et là-bas et qui, contre les entraves de l’histoire, continuent à tracer des chemins de liberté.

Format : 140 X 220 mm

Nombre de pages : 282

Prix public : 1000 DA

L’université DESACRALISEEE

Recul de l’éthique et explosion de la violence

Un collectif d’universitaires tire la sonnette d’alarme sur la situation de l’université algérienne. L’ouvrage coordonné par 3 professeures de renom (Khaoula TALEB-IBRAHIMI, Fatma OUSSEDIK et Louisa-DRIS AIT HAMADOUCHE) dresse un diagnostic implacable qui met le doigt sur la plaie de l’institution: violences, passe-droits, complaisance et parfois complicité de l’administration etc.

Format : 155 X 240 mm

Nombre de pages : 344 (210 en français et 134 en arabe

Prix public : 1000 DA

Algérie-France

La guerre des mémoires Aller plus loin que le rapport Stora

«Je voudrais dire aux Algériens qu’ils ont raison de demander avec insistance la reconnaissance des crimes et de toutes les abominations coloniales, ainsi que celles de la guerre d’Algérie, mais qu’ils ne feront pas l’économie d’une exigence vis-à-vis d’eux-mêmes qui soit au même niveau que leur exigence vis-à-vis des Français. Le chemin est encore très long ; il faut l’envisager avec fermeté et courage.

Je voudrais dire aux Français que regarder l’histoire de la colonisation et de la guerre d’Algérie en face, déconstruire les idées reçues, s’éloigner des mensonges et d’un déni qui n’ont que trop duré, permettrait à la France de sortir plus forte et plus soudée.

Je voudrais enfin dire que les très forts liens entre les deux peuples méritent un regard plus apaisé vers l’avenir qui passe par l’économie, l’innovation, la culture, l’éducation…

Nous sommes des millions, en France et en Algérie, à vouloir construire un avenir prospère et commun entre ces deux pays qui sont les nôtres, car nous savons très bien qu’en dehors de cette riche et belle perspective, il ne nous resterait que le chaos.».

Au moment où les «relations passionnelles» entre l’Algérie et la France traversent une nouvelle zone de turbulence, l’auteur recadre le débat en convoquant sereinement l’histoire, loin des surenchères politiques imposées, de par et d’autre, par les extrêmes.

Sous le pseudonyme de Mouloud AMEZIANE, ce chercheur en sociologie «élevé» dans les valeurs de la République, reste, en même temps, attaché à sa Kabylie où il naquit en 1970. Dans la lignée de Jean AMROUCHE, il tente de construire des ponts d’avenir entre les peuples et les cultures malgré un passé commun tourmenté, là ou d’autres – nostalgiques de l’Algérie française et combattants de la 25e heure – s’échinent à ériger des murs de haine.

Format : 135 X 205 mm

Nombre de pages : 162 pages

Prix public : 800 DA

Editions Frantz Fanon

Crise berbériste ou crise démocratique ? Mémoires, Tome 2, Sadek Hadjerès

Cet ouvrage constitue un témoignage de premier plan sur la crise du PPA de 1949, crise qui fut qualifiée à tort de «berbériste» alors que les problèmes des voies et moyens de libération nationale qu’elle soulevait, les questionnements nationaux, démocratiques et sociaux qui la sous-tendaient, avaient peu à voir avec de prétendues revendications particularistes, culturelles ou régionales. La preuve en avait été pourtant donnée dans la publication intitulée Vive l’Algérie, parue sous le pseudonyme collectif d’Idir El Wattani, qui voulait ouvrir un débat clarificateur dans le Parti. Ses auteurs, jeunes cadres et militants de base du Parti, ainsi que ses contributeurs, étaient, en réalité, aussi bien des berbérophones que des arabophones.

Cependant, des dirigeants du Parti, insensibles à ces signaux d’alarme de la base militante, à défaut d’aborder les problèmes politiques réels de la lutte, vont artificiellement gonfler des différences linguistiques, des divergences idéologiques et les travestir pour des enjeux politiciens de court terme.

Ce mode de «règlement» des divergences d’opinion au cours des luttes pour la libération nationale était symptomatique d’un mal profond. Celui-là même qui allait désormais miner et ronger le mouvement national dans ses moments de réussite comme dans ses moments d’échec. Ce fléau allait consister à sacrifier toujours plus l’approche collective, démocratique et consensuelle des problèmes fondamentaux de la Nation, de l’État et de la société, jusqu’à déboucher sur le drame actuel.

Sadek Hadjeres, 1949. Crise berbériste ou crise démocratique ?, mars 2022, 1000 DA/ 20€

Penser les langues en Algérie, essai, Abderrezak Dourari

En remontant le fil de l’histoire de l’Algérie jusqu’à ses premiers balbutiements et interrogeant les séquences les plus déterminantes dans la formation de la nation algérienne, Abdderrazak Dourari fait dans ce livre l’inventaire de tous les malentendus qui ont freiné son épanouissement culturel et renforcé sa dimension crisogène. Du punique à l’arabe, du tamazight au maghribi et en passant par le français et l’anglais, il révèle tout ce que des débats d’apparence linguistiques peuvent véhiculer comme enjeux en relation avec la pérennité et la prospérité d’une nation et alerte sur les périls dont l’idéologisation des langues peut être la cause. À travers une démarche à cheval sur la philosophie, la linguistique, la sociologie et l’analyse du discours, il relance le débat sur les langues en invitant à une meilleure prise en charge scientifique des controverses y afférentes et plaide, dans la foulée, en faveur de l’algérianité qu’il conçoit comme un tiers-espace citoyen de cohabitation solidaire de toutes les cultures et identités algériennes.

Abderrezak Dourari, Penser les langues en Algérie, mars 2022, 900 DA/20€



R.I. Au nom du Père, du Fils et du Sain d’Esprit, roman, Hakim Laâlam

Un jour, alors que leur monde s’affublait d’un nouveau visage, Leïla dit à son mari Sadek : «Tiens bon ! Pour Yahia. Pour toi. Pour nous». Tels furent les derniers mots de cette femme ; des mots «expirés plus que dits. Expurgés plus qu’articulés». Mais Sadek ne put tenir parole, la force du maelstrom était plus forte que l’entendement ; il fut alors emporté, son fils Yahia aussi, vers ce qu’il ne pouvait imaginer quelques mois plus tôt. Dans ce pays envahi par les O.V. et les O.E., nul ne pouvait échapper à l’Ordre instauré. Même les poubelles étaient fouillées pour décrypter la pensée et les mœurs. Le silence permissif conduisit inéluctablement la contrée vers un enfer dont les portes, une fois fermées, ne pouvait se rouvrir. Suivre les autres, tel était le maître mot ! Puis vint le temps épouvantable des rafles ! Et Sadek fut «raflé» ! Du Bordj 888, on ne sortait pas indemne. Sadek résista comme il put. Des années.

Une histoire tout aussi poignante qu’effrayante. Elle relate un parcourt pas si étrange que cela, ni impossible tant les limites de la folie humaine sont incommensurables.

Hakim Laâlam, R.I. Au nom du Père, du Fils et du Sain d’Esprit, mars 2022, 1000 DA / 20€

L’irrécupérable. Journal d’une figure historique, El-Mahdi Acherchour

L’homme n’est pas une entité figée. Il vacille constamment entre banalité et fatalité. C’est en interrogeant ce vacillement que El Mahdi Acherchour, à travers un dialogue imaginaire avec «Messieurs», remets en questions toutes les vérités de notre monde et soumets à l’épreuve de la subjectivité aussi bien l’histoire, la religion, la mythologie que l’altérité, la philosophie, la langue et l’identité.

Accordant la parole tantôt à un homme nouveau, l’autre, le Louenes, qui par une longue chanson, une chanson à la vie et à la mort, redéfinit les frontières de l’absolu, tantôt à la femme-mythe, Ifri, la double, la mère qui nous met face à nos douleurs ancestrales et qui interroge à son tour la liberté d’être, d’être au monde, il nous invite à replonger dans les tréfonds d’une absence consommée, à redéployer les forces d’un silence trop longtemps secondé par une parole tronquée et, enfin, à réécouter la musique qui est en nous.

El-Mahdi Acherchour, L’irrécupérable. Journal d’une figure historique, mars 2022, 700 DA/ 15€

Révolution du 22 février : du miracle au mirage. Une impasse algérienne, essai, Saïd Sadi

Pourquoi après des dizaines d’années de luttes citoyennes méthodiques, patientes et assidues, un mouvement citoyen solidaire, pacifique, d’une amplitude nationale exceptionnelle et revendiquant clairement une alternative démocratique s’est-il éteint sans avoir atteint ses objectifs ? Quel visage présente-t-il aujourd’hui après avoir vacillé et comment le pouvoir a-t-il réagi ? Qu’ont fait ceux qui appelaient de leurs vœux le changement quand arriva l’heure de vérité ? Que reste-t-il désormais de cette séquence inédite de l’histoire algérienne ?

C’est autour de toutes ces questions, lancinantes, gênantes mais si importantes qu’invitent à réfléchir les contributions rassemblées dans ce livre.

Saïd Sadi, Révolution du 22 février : du miracle au mirage. Une impasse algérienne, mars 2022, 1000 DA / 20€

Une saga algéroise. Sur le fil du rasoir, roman, Mohamed Ifticene

Dans cette saga d’amour et de violence, Lyès est un compagnon volage et amant de belles dames. Confronté dès l’enfance à la loi de la jungle, il affronte les enfants des rues et les caïds des cours de récréation qui voient en ce garçon blond aux yeux bleus un roumi égaré dans une école indigène. Lycéen, il fréquente la jeunesse européenne dans ce qu’elle a de meilleur et de pire, affronte les ultras de l’Algérie française, les petits blancs, les soldats perdus de l’OAS, les indics et les faux combattants algériens surgis au lendemain du cessez-le-feu du 19 mars 1962 que la population surnomme «les marsiens». Étudiant après l’indépendance, il a maille à partir avec les apparatchiks du parti unique et les gardes rouges de l’université, tisse des relations intimes avec les filles, les femmes et les maîtresses des puissants, assouvit des vengeances personnelles avec l’aide d’une cousine intrépide et d’un demi-frère amateur de polars découvert lors d’un séjour initiatique au village de ses ancêtres, un nid d’aigle fondé par des naufragés germains dans un coin de paradis en Kabylie maritime. Il connait les enlèvements et les passages à tabac dans les casernes et les postes de police, réussit à se tirer d’affaire grâce à une dame de pouvoir et trouve l’amour auprès de sa prof de psychologie qui se perd dans le crime passionnel à force de trop l’aimer. Dans cette lutte implacable contre l’adversité, il parvient par la séduction et la malice à s’en sortir mais laisse trois vies sur les sept que sa grand-mère lui avait prédites le jour de sa naissance sous les bombardements allemands.

Mohamed Ifticene, Une saga algéroise. Sur le fil du rasoir, mars 2022, 1000 DA / 20€

Les vies (multiples) d’Adam, roman, Lamine Benallou

Jusque-là, Adam mène une vie paisible. Il se perd vertigineusement dans son monde sans passion. Un matin, un événement inattendu vient chambouler sa routine. Tout perd alors son sens à ses yeux et il se résout à se contenter de ce que lui offrent les mains paresseuses du destin. Mais sa rencontre inopinée avec Don Pablo va progressivement le faire revenir à la vie à travers des chemins inexplorés aussi passionnants les uns que les autres. Commencent alors pour lui des aventures existentielles, jalonnées de rencontres fantastiques et de magie, qui le révèlent à lui-même et lui font découvrir le miracle de la littérature. En s’engouffrant dans un monde où la réalité et la fiction se confondent jusqu’à ne plus se distinguer, où la frontière entre le présent et le passé, le bien et le mal, la vie et la mort, devient de plus en plus fine, Adam découvre la force de son regard et sa capacité à reformuler le monde en fonction de son imagination et de ses propres goûts.

Subtile mise en abîme, Les vies (multiples) d’Adam est un engrenage où toutes les évidences et les lieux communs volent en éclat et où le monde perd son sens propre pour n’être plus qu’une insaisissable métaphore.

Lamine Benallou, Les vies (multiples) d’Adam, Mars 2022, 1000 DA/ 20

Là où tu me déslatères, poésie, Kamel Bencheikh

Kamel Bencheikh est un poète. Il nous met en danger, confrontant la banalité répétitive de nos vies à l’inconcevable, à l’au-delà de notre perception, en un mot, à l’imaginaire.

Kamel Bencheikh est un passeur. «Gardien des portes et des fenêtres», il nous ouvre à une autre dimension que l’on qualifiera de «poésie». Il en parcourt tous les chemins, en perçoit l’unité, la cohérence, l’essence, l’énergie. Surtout, il vivifie nos pauvres chimères et nous arme pour assumer le «dur désir de durer» (Eluard, encore)

Kamel Bencheikh est un poète, un humain qui écrit.

Il nous met en son monde et nous l’offre en partage.

Kamel Bencheikh, Là où tu me déslatères, poésie, février 2022, 500 DA /15 €

L’aspect réformiste de l’œuvre de Taha Hussein, essai, Mohammed Arkoun

Dans ce livre, interrogeant le parcours de Taha Hussein, son œuvre ainsi que le contexte dans lequel elle a été produite, Mohammed Arkoun retrace les différentes trajectoires empruntées par le réformisme musulman, initié par Mohammed Abduh et Djamel-Eddine Al Afghani, et nous éclaire quant aux raisons évidentes de son échec. Alors qu’il n’a que vingt-cinq ans au moment de sa rédaction, il y fixe les critères auxquels doit répondre tout réformiste et propose une lecture novatrice de l’Islam basée sur sa muabilité et son historicité.

Bien que Taha Hussein n’ait pas su prendre la distance nécessaire pour appréhender l’Islam dans sa dynamique historique et en proposer une réforme sérieuse, Mohammed Arkoun, suit son cheminement intellectuel et met en relief les embûches auxquelles tout réformiste est appelé à se confronter. Il trace ainsi la voie à suivre pour sortir le monde musulman des ornières de l’archaïsme et du dogmatisme.

Cet ouvrage est dès lors essentiel tant par sa démarche inédite pour la compréhension du réformisme musulman que par sa qualité de clé indispensable à l’appréhension de la pensée arkounienne.

Nous tenons à souligner la perspicacité de Mme Touria Yacoubi Arkoun sans qui ce travail capital n’aurait pu être publié

Mohammed Arkoun, L’aspect réformiste de l’œuvre de Taha Hussein, mars 2022, (traduction arabe de Abderrezak Dourari, révision de Abdelwahab Bouzida, avec le soutien de l’Institut Français d’Algérie)

Jacob, Jacob, roman, Valérie Zenatti

Jacob est le plus sensible de sa fratrie. Il aime éprouver le vertige sur le pont suspendu de Constantine, la musique, le contact de l’eau. Lorsqu’il quitte l’Algérie pour servir l’armée française en 1944, le foyer souffre de son absence. Sa mère, sans nouvelles depuis des mois, part à sa recherche, prête à tout pour le revoir quelques instants. Elle ignore que son fils vient de débarquer en Provence.

Valérie Zenatti, Jacob, Jacob, mars 2022, 800 DA/ 15€ (Traduction arabe de Ghada Bouchehit)

Je suis vêtue de peau fraternelle.

Dans l’intimité des mémoires algéro-françaises, ouvrage collectif sous la direction de Nazim Benhabib et Emile Martinez

La mémoire peut-elle tutoyer l’Histoire, la regarder droit dans les yeux et lui faire reconnaitre des faits sans la torturer ? C’est à cette question que tente de répondre ce livre sans la poser solennellement. La colonisation de l’Algérie a été « un crime permanent» comme le souligne Hélène Cixous, mais elle a aussi été une rencontre, riche et intense, entre des cœurs, des chairs, des cultures, des langues, des rêves, des rires, des joies de vivre et des désirs d’humanité. Démêlant l’accessoire et l’essentiel avec une finesse et une lucidité singulières, 30 femmes et hommes d’Algérie et de France, intellectuels, artistes, écrivains, diplomates, architectes, médecins et hommes de foi, «tous vêtus de peau fraternelle», se sont plongés dans l’intimité des mémoires franco-algériennes pour en extraire ce qu’il y a de beau et de commun : les promesses de l’avenir.

Puisse cet ouvrage contribuer à mettre fin aux silences lâches, aux réticences suspectes et aux bavardages inutiles et ouvrir les portes des fraternités à venir. Ont participé à cet ouvrage Nordine Ait-Laoussine, Daniel Blanc, Ghaleb Bencheikh, Nazim Benhabib, Jean-pierre Benisti, Fatima Besnaci-Lancou, Anne Chatel-Demenge, Corinne Chevallier, Alice Cherki, Héléne Cixous, Paul Desfarges, Jose Alain Fralon, Didier Francfort, Stanislas Frenkiel, Anne-Sophie Joncoux-Pilorget, Haim Korsia, Émile Martinez, Didier Nébot, Anne Prouteau, Rudy Ricciotti, Marie-Joelle Rupp, Abdelhamid Senouci-Bereksi, Bernadette Nadia Saou-Dufrêne, Mohamed Taleb, Ahmed Tessa, Georges Timsit, Abdelkrim Touhami, Tassadit Yacine, Lotfi Zeroual.

Naziom Benhabib et Emile Martinez (Dir), Je suis vêtue de peau fraternelle. Dans l’intimité des mémoires algéro-françaises, février 2022, 1000 DA/ 20€

Editions DALIMEN

A mes amis de la montagne

En 1952, Egil Magne Hovdenak a 25 ans. Objecteur de conscience, il souhaite travailler pour la paix, et se rend en Kabylie pour la première fois dans le courant de l’automne. De retour vers la fin de la période coloniale, à titre bénévole, il met en place une aide sanitaire dans une dizaine de villages de Kabylie. Formé au développement communautaire, convaincu que la charité ne suffit pas et que seul un

travail sur un pied d’égalité avec les habitants permet une évolution à long terme, il retourne en Kabylie au lendemain de l’Indépendance. Ce livre, fait de souvenirs et de documents d’époque, retrace une aventure hors du commun. C’est le récit d’un travail de pionnier dans le domaine de l’aide au développement sous la régie des Quakers. C’est aussi celui d’une amitié indéfectible avec le peuple kabyle, auquel l’auteur rend ici un hommage authentique et vivant.

Nombre de pages : 232

Prix : 1000 DA

Fatima, la fille du fleuve

Le mardi 17 octobre 1961, en pleine guerre d’Algérie, des Algériens manifestent pacifiquement à Paris contre le couvre-feu décrété par le préfet de police Maurice Papon.

Cette mobilisation, organisée à l’appel du FLN, sera très violemment réprimée : des centaines de morts, des manifestants emprisonnés dans des centres de détention où

ils ont subi des mauvais traitements.

Or ce massacre a été longtemps étouffé. Il faut attendre 1997 et le procès de Maurice Papon pour que les événements du 17 octobre refassent surface sur la scène publique.

Commence alors un long travail de mémoire et d’écriture de l’histoire encore en cours.

Abbas Kebir raconte et dessine dans cet ouvrage le sort de Fatima, cette jeune fille qui croyait à l’amitié et qui rêvait de vivre dans un monde juste.

Nombre de pages : 36

Prix : 500 DA

Gisèle Halimi l’audacieuse

Six femmes, universitaires du Maghreb, rendent hommage à Gisèle Halimi, à son parcours fait de courage, de compétence, de ténacité et d’audace. Chacune d’elles choisit un accent particulier à mettre sur cette vie remarquable entre la Tunisie, l’Algérie et la France. Sont explorés tour à tour son obsession de l’écriture, sa force de refus, son engagement anti-colonialiste sans faille, sa trajectoire exceptionnelle de juriste et de féministe.

Ce regard féminin pluriel venu du Sud parcourt les étapes de l’œuvre et de l’action de Gisèle Halimi, et les éclaire sous un jour moins connu et parfois différent.

Cet ouvrage est publié à l’occasion du 1er Salon international des éditrices indépendantes (Limoges, novembre 2020). Initié par les éditions Mars-A, ce Salon est dédié à Gisèle Halimi en cette année de sa disparition.

72 pages Prix : 1000 DA



La quête de soi

Il y a des parcours qui suivent des lignes toutes tracées et d’autres qui se brisent, font des détours, renaissent. Je fais partie de ceux-là qui, ralentis par un nombre d’épreuves, en ressortent plus forts et plus déterminés.

C’est ainsi que j’ai trouvé mon refuge, la photographie m’a forgée et marqué ma renaissance. Avant que je ne me consume, elle a fait exploser mon esprit créatif que je tends à expliciter sur cet ouvrage.

Je ne suis pas une illustratrice, je ne suis pas une écrivaine. je suis une photographe qui griffonne.

Ismahane Benghabrit est une jeune algérienne, interne en pharmacie et enseignante de français. Elle a passé son enfance le nez dans ses bouquins, puis a décidé à son tour de garnir des pages blanches de poésie ou de prose. Passionnée de psychologie et de développement personnel, elle essaye d’en apprendre un peu plus chaque jour et de le partager avec autrui.

Nombre de pages : 36

Prix : 1300 DA

Le pantin rêveur

« […] Je voulais bannir et mettre fin à toutes ces hypocrisies stéréotypées qui nous fragilisent et que l’on nous inculque dans notre enfance, à tous ces préjugés qui font de nous des êtres vides, incapables de prendre une initiative ou de nous assumer. Quelle solution ? »

Médecin de profession, l’auteur à été confrontée tout au long de sa carrière à la détresse physique et sociale qui a marqué sa vie de soignante et de femme. À travers l’histoire poignante de Bouba et celle de son combat, elle rend hommage ici à toutes les Bouba dont elle a croisé la route.

256 pages

Prix : 1000 DA

Les Chemins de l’oubli C’était une maison étonnante, presqu’en ruines.

Je l’observais, chaque fois que je prenais ce virage, essayant d’imaginer les hommes qui avaient peuplé ces lieux, leurs espoirs et leurs attentes. Des meurtrières percées le long des murs laissaient soupçonner une menace, un danger qui aurait compromis la quiétude des habitants…Comme toujours, les murs laissés le long des routes évoquent ceux qui y vécurent. Et puis, un jour, plus rien : il n’y avait plus qu’un tas de pierres entassées et la magie un peu mystérieuse de la maison s’était évanouie

avec elle. Elle fut remplacée par un absurde jardin qui ne dura qu’un temps, faute d’entretien. La nature reprit ses droits et les herbes folles envahirent le site, effaçant toute trace de ces mystérieux habitants qui avaient tenté de se construire un avenir en ces lieux. L’oubli avait envahi ces terres.

Nombre de pages : 152

Prix : 2500 DA

Marée Basse

« À marée basse le souvenir, aussi violent et injuste, aussi profondément enfoui soit-il, se dévoile enfin, nu, dépouillé de tout artifice. Tout comme la course du temps, ce phénomène est inéluctable. À marée basse, la vérité triomphe. »

Ingénieur en aéronautique et titulaire d’un MBA de l’INSEAD, Adib Benazzi a grandi en Algérie, en France et en Mauritanie. Après ses études en France, il a été amené à vivre à New York, Dublin, Singapour et Londres. Il travaille actuellement dans le domaine de l’intelligence artificielle pour les marchés financiers. Passionné de photographie, d’Histoire et d’écriture, Marée basse est son premier roman.

« En chevauchant sur des faits historiques avérés, des faits de société et en y mettant une part de l’intime, Adib Benazzi construit un récit attrayant, riche qui n’est rien d’autre qu’un déroulé de traces restées hors mémoire et hors de l’histoire officielle des peuples brimés et opprimés. »

Kaci Djerbib, journaliste, essayiste

« La trame alterne énigme et rebondissements sur fond detension permanente dénotant de son auteur, Adib Benazzi, une réelle aptitude à capter l’intérêt du lecteur et à le tenir en haleine durant toute la course-enquête de son héros-narrateur »

336 pages

Prix : 1200 DA

Silence

Bouchra Mokhtari est une jeune artiste, auteur de BD. Son personnage principal est Zozo, la petite chipie algérienne.

Dans « Silence » elle nous invite à découvrir un monde bizarre, étrange, parfois cruel. Tout en douceur, avec ses personnages à la fois gracieux et attachants, elle arrive à nous tenir en haleine par des questionnements et des états d’âmes qui pourraient émouvoir chacun de nous.

Nombre de pages : 56

Prix : 1500 DA

L’aventure humaine et industrielle de la sidérurgie algérienne 1964-1982

Il y a plus de cinquante ans, au lendemain de la guerre d’Algérie, de jeunes Algériens se sont engagés, enthousiastes mais sans beaucoup d’expérience, dans le développement de leur pays. Ils avaient effectué des études supérieures dans les conditions difficiles de la guerre d’Indépendance, et souvent milité pour la libération de leur peuple.

Des Français de leur âge fraîchement diplômés de l’enseignement supérieur, et quelques autres, plus expérimentés, se sont joints à eux. Ils avaient des sentiments tiers-mondistes affirmés, ou avaient milité contre le colonialisme et pour la paix en Algérie.

La Société nationale de sidérurgie (SNS), où ces hommes se sont retrouvés, a été le lieu d’une aventure technique et humaine remarquable : l’édification en moins de vingt ans (de 1964 à 1982), d’un secteur sidérurgique qui devait assurer le développement d’un pays déstructuré, affaibli par la guerre, et sans passé industriel :on y coulait de l’acier, fabriquait des tubes, étamait des tôles fines, couvrait le marché intérieur de produits sidérurgiques, et … formait des dizaines de milliers de cadres et de travailleurs qualifiés.

L’association « Mémoires SNS », qui signe cet ouvrage, a été constituée par les quelques anciens cadres de la SNS qui ont ressenti l’envie de raviver cette expérience en réunissant et mettant en forme leurs témoignages et ceux d’une quarantaine de leurs anciens collègues.

356 PAGES

PRIX : 1200 DA

Tassadit, la petite tisseuse

Tassadit la petite tisseuse – Collection les Carnets de l’Artmémoire Tassadit, séjournant chez sa grand-mère, remarque un long fil de soie d’une extrême finesse. En s’approchant elle aperçoit à ses pieds l’araignée Arachné qui lui propose de suivre ce fil de soie, de plusieurs kilomètres, qu’elle a laissé porter par le vent jusqu’au Mont Tamgout.

Désirant découvrir le bel univers des tisserandes, Tassadit va parcourir la région agrémentée de plusieurs obstacles en passant par différentes étapes. Elle y croisera des gardiennes, des êtres mythiques bienveillants, sous différentes formes, qui lui conteront l’histoire fascinante de l’art du tissage.

Ce conte met en lumière le savoir-faire de nos tisserandes par le biais de la

mythologie, des légendes et rites.

Sadia Tabti

Auteure/Illustratrice : Tassadit la petite potière – Tassadit la petite tisseuse

Editions Dalimen – CommUn-CommUne (l’Artmémoire).

En mettant en place un parcours de céramistes en résidence chez une mère potière, Sadia a eu une idée qui a germé «Écrire des contes sur le savoir-faire de nos artisan(e)s du patrimoine».

Place à la magie …un conte…deux contes…trois contes..et le maillon de la chaine

continue…

Nombre de pages : 92

Prix 1200 DA

Faim blanche

Taous, jeune, rebelle et iconoclaste, habitée par un esprit de feu, hantée par une dramatique histoire de sa sœur, décide de quitter son village d’El Malha. Après son baccalauréat, elle cherche de nouveaux horizons et part faire ses études à Oran.

Dans cette ville à la fois fascinante et étrange, un nouveau monde s’ouvre à elle qui veut épouser le métier de robe ; juge ou avocate. Rien n’est garanti mais tout est possible.

Sa rencontre avec le jeune, beau et brillant Mustapha Bouzadi, dit « Ouled El Marrouki», sera bouleversante, troublante et décisive. Un destin commun hallucinant et poignant.

D’une écriture audacieuse et très captivante, parfois dérangeante, Faim blanche porte la marque de ces grands textes littéraires auxquels son auteur Amin Zaoui nous a habitués. Faim blanche est un roman osé et mordant conçu dans une vision philosophique qui nous fait penser et repenser le monde qui nous entoure tel qu’il est, trouble, cruel, d’amour, de haine, d’espoir et de résistance.

196 pages

Prix/ 1000DA

La Kahina Reine de Tamazɣa

C’est la première reine d’un vaste territoire qui deviendra le Maghreb. Au VIIème siècle, Dihya va rassembler tous les siens pour combattre les envahisseurs musulmans…

On lui prête de multiples pouvoirs et dons, d’où son nom aujourd’hui, elle représente le symbole de la résistance, du féminisme et de la berbérité.

Aurélien Simon est remonté à toutes les sources pour raconter cet incroyable destin de femme pour une lecture d’un récit à quatre mains.

Après sa série picturale Les Nuits de Shéhérazade et ses illustrations Les Amours d’Antar et Abla, le peintre tunisien Ilyes Messaoudi reprend la technique de peinture sous verre pour redonner un visage et un décor à la Kahina.

“La Kahina régna sur les Berbères trente cinq ans et vécut cent vingt-sept ans.”

Ibn Khaldoun, Histoire des Berbères

96 pages

PRIX : 1400 DA