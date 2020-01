Les éléments de police affectés au poste de transit d’Oum Teboul, daïra d’El Kala, wilaya d’El Tarf, ont réussi à faire avorter une opération d’introduction de drogue sur le territoire national. Trois trafiquants de drogue ont été épinglés grâce à la vigilance des policiers qui veillent 24H/24 sur la sécurité des biens et des personnes ainsi qu’au niveau des frontières. En fouillant leurs bagages, les policiers ont eu la surprise de découvrir 18 kg de kif traité, plus de 600 comprimés psychotropes. Les deux mis en cause dans cette affaire revenaient de Tunisie à bord d’un véhicule particulier immatriculé en Algérie, leur marchandise prohibée était destinée à des clients dans plusieurs wilayas de l’Est. Le principal accusé, âgé d’une quarantaine d’années, serait originaire de Constantine. Poursuivant leur enquête, les policiers ont identifié et arrêté leur complice qui habite à la cité en préfabriqué d’El Guergour. Conduits immédiatement au commissariat du chef-lieu de wilaya, les deux dealers ont été auditionnés et présentés dans la soirée devant le Procureur de la République. Ce dernier, au vu des nombreux griefs retenus contre eux, a décidé de les placer en détention préventive à la prison civile Ogbat Chair, du chef-lieu de wilaya, dans la localité d’Aïn Khiar. La même source a souligné que le dealer avait en sa possession une arme à feu qui a été saisie ainsi que la somme de 80 millions de centimes, fruit de la vente de cette marchandise prohibée. M. B.

