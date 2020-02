Les éléments de la brigade de police judiciaire de la daïra de Drean ouest de la wilaya ont procédé à l’arrestation d’un dangereux criminel. Ce dernier était activement recherché pour plusieurs affaires judiciaires ayant porté préjudice à ses concitoyens. Le mis en cause, la trentaine, est originaire de Batna, selon le communiqué rendu public hier après-midi. Les autorités judiciaires de cette ville ont émis plusieurs avis de recherche contre cet individu impliqué dans des affaires de fraudes, d’escroqueries, de contrefaçon, d’émissions de chèque sans provision, d’attaques à l’arme blanche… Conduit au poste de police de Drean, un dossier judiciaire a été constitué et il a été présenté par devant le Procureur de la République du tribunal de Drean qui l’a aussitôt incarcéré sous plusieurs chefs d’inculpation. Par ailleurs, on apprend que les douaniers en poste à Oum Tboul, dans la daïra d’El Kala, ont arrêté un passager en possession de 33 capsules de 179 g de résine de cannabis destinées à la commercialisation.

M. B.

