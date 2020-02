Très prisées par les oiseaux migrateurs qui font des milliers de kilomètres pour venir y nicher, les étendues d’eau (zones humides) de la wilaya d’Oum El Bouaghi hébergent actuellement un important effectif d’oiseaux migrateurs et nicheurs.

26 881 individus de 51 espèces ont été dénombrés par un groupe de cadres des services de la Conservation des forêts de la wilaya d’Oum El Bouaghi durant la période du 12 au 31 janvier 2020.

Le dénombrement en question a comptabilisé une exception pour cette année 2020 concernant l’importance du nombre de sarcelles, voire le plus élevé. En effet, l’effectif de sarcelles d’hiver est estimé à 900, parmi lesquelles un marbré et la présence aussi d’un courlis à bec grêle ont été enregistrés dans la zone humide de Garaât Timerganine (sud du chef-lieu de wilaya). La wilaya d’Oum El Bouaghi dispose de pas moins de 11 zones humides s’étalant sur une superficie de 89 000 ha, passant lors des périodes hivernales à forte pluviométrie à

160 000 ha en saison hivernale et constitue un véritable complexe avec cet important potentiel hydrique. Ainsi pas moins de 8 zones, Garaât Timerganine (1 460 ha), Garaât Taref (33 460 ha), Garaât Guellif (24 000 ha), Garaât Ank Djmel (18 140 ha), Garaat Meghsel (1 000 ha), Chott Tinsilt (2 154 ha), Sabkhet Ezzemoul

(6 765 ha), (Ouled Zouai) et le lac Boulhilet (856 ha), ont fait l’objet de classification internationale « Ramsar » comme étendues protégées. D’autre part, la présence d’autres zones humides artificielles, telles le barrage d’Ourkis, avec un plan d’eau de 65,4 hm3 d’eau, les retenues collinaires d’Ourkis (Aïn Fakroun), d’Oulmen (Aïn Beïda, de Hmimet (Aïn Babouche)

El Maraâ (Aïn Diss), constituent avec les zones humides un véritable laboratoire pour les scientifiques, notamment leurs recherches ayant trait à l’espèce, leurs conditions de vie et leur adaptation au climat rigoureux des Hauts-Plateaux, leur reproduction et autres.

Aïn Kercha : deux fusils de chasse saisis par la police

Poursuivant la lutte contre la criminalité, les services de police de l’agglomération de Aïn Kercha (40 kilomètres à l’ouest d’Oum El Bouaghi), notamment les éléments très actifs de la brigade mobile de police judiciaire, ont immobilisé le 7 février dernier un véhicule touristique au niveau du point de contrôle à l’entrée est de la ville à bord duquel se trouvaient 3 individus et dont l’un a réussi à prendre la fuite à l’arrêt du véhicule. La fouille minutieuse du véhicule s’est soldée par la saisie de 2 fusils de chasse de calibre 12 et 16 mm, sans documents justificatifs. Poursuivant leurs investigations, les enquêteurs sont arrivés à neutraliser le troisième complice le jour même en compagnie d’un autre individu. Les mis en cause, âgés de 25 à 39 ans, ont été déférés dimanche devant le Parquet pour « détention illégale d’armes à feu de catégorie 5 ». K. M.